'Paralel yapı' operasyonunda tutuklanan 3 polis daha tahliye edildi

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen "paralel yapı" operasyonu kapsamında, 7 ve 8 Ağustos'ta tutuklanan 8 kişi arasında bulunan şüpheli polisler Ubeydullah Çelik, Furkan Donkar ve Serdal Kurtoğlu'nun aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Hakimlik, 3 şüpheli polisin de mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Murat Kaya, Muhammed Enes Can ve İsmail Özdemir'in Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, "yasa dışı dinleme" iddialarına yönelik İstanbul, Ankara, Van, Mardin, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 33 emniyet mensubu gözaltına alınmış ve şüphelilerden 8'i, 7 ve 8 Ağustos'ta ayrı ayrı sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanan polislerden 5'i, 8 Kasım'da gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliyesine karar verilmişti. 3 kişinin de bırakılmasıyla bu dosyada tutuklu polis kalmadı.

3 dosyada tutuklu sayısı 48

İstanbul'da, "yasa dışı dinleme" ve "casusluk" suçlamalarına konu emniyetteki "paralel yapı" operasyonları kapsamında bugüne kadar, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 52 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. 22 Temmuz operasyonu kapsamında daha önce yapılan tahliyelerle birlikte tutuklu sayısı 39'a düştü.

Kasım ayında Edirne ve Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda ise toplam 5 polisin tutuklanmasına karar verilmişti. Yine 14 Aralık'ta gerçekleştirilen "paralel yapı" operasyonunda da Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile birlikte 3 emniyet müdürü 19 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Toplam 61 kişinin tutuklandığı İstanbul merkezli 3 ayrı paralel yapı soruşturmalarındaki dosyalar üzerinde yapılan tutuklu incelemeleri sonucu bazı şüphelilerin tahliye edilmesiyle birlikte tutuklu sayısı 48'e düşmüş oldu.