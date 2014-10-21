Ankara'da 'yasa dışı' dinleme operasyonu

Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Tekin Küçük, "yasa dışı dinleme" ve "örgüt" suçlamasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı’nda (İDB) görev alan müdürler Ömer Altıparmak, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın da bulunduğu 20 polisle ilgili operasyon başlattı.

Ergenekon, Balyoz, JİTEM gibi kritik soruşturmalar döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev alan ekibe yönelik operasyon sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları esnasında haber alma şubesinde önemli görevlerde bulunan polisler 27 Nisan e-muhtıra sürecinde de İDB’de faal olarak çalışmalar yürütüyordu.

Gözaltı listesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yalçın Akdoğan’ın birebir görüştüğü Lokman Kırcılı ismi dikkat çekti. Kırcılı, Güneydoğu da işlenen faili meçhul cinayetler soruşturmaları ile ilgili birçok çalışmada yer almıştı. Başbakan ile doğrudan görüşen Kırcılı, gezi eylemleri sırasında Ankara TEM Şubeden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 17 Aralık operasyonu sonrası görevden alınmış, İdare Mahkemesi’ne açtığı davada göreve iade kararı almasına rağmen iade edilmemişti. Kırcılı ile birlikte gözaltına alınacak olan listede adı geçenlerle ilgili polislere İçişleri Bakanlığı İdari Soruşturma başlatmış, İdari Soruşturma neticesinde Kırcılı’ya “hukuksuz işleminiz bulunmamıştır” tebliğ gelmişti. Kırcılı en son Güneydoğu da polis okuluna atanmıştı.

Operasyon kapsamında adı gözaltı listesinde olan polislerden biri avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İstihbarat birimlerine geniş dinleme yetkisi AKP hükümeti tarafından çıkarılan 6397 sayılı yasa ile verilmiştir. Bu dinlemeler mahkeme kararı ile yapılmıştır. Hakim kararı ile ilgili müfettiş soruşturmaları savcılık soruşturmaları ve operasyonlar hükümet dayatmasıyla yapılan yasal olmayan soruşturmalardır. Sulh Ceza Mahkemeleri birileri istedi diye operasyon yapmak için oluşturulmuştur. Bizler önemli bir süreçte görev İstihbarat Daire Başkanlığında görev aldığımız için bu dönemde edinilen bilgilerin üzerini örtme girişimi olarak operasyon yapılmaktadır. Havuz medyasının manşetlerine dayanılarak açılan soruşturmalarda tarafımıza suçlamalar yapılıyor.”

Soruşturma ilk olarak Ankara Memur Suçları Bürosu Savcısı Alper Türközmen tarafından açılmış, soruşturma kapsamında Mehmet Haberal’ın oğlu, Gazeteci Ahmet Şık’ın eşi, Gazeteci Nuray Mert gibi isimler mağdur olarak yer almıştı. Memur Suçları Bürosu soruşturma dosyasını 3 ay kadar önce Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'na göndermişti.

Hava Kuvvetleri personeli de var

Mağdurlar arasında, Hava Kuvvetleri Harekât Dairesi Başkanlığı’nda şube müdürü olan Ö.G'nin de bulunduğu belirtiliyor.

İddiaya göre şüpheliler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK ve Bilgem tarafından ortaklaşa yürütülen "Güdümlü mermilere karşı savunma projesi - 2" isimli projede görev alan görevlileri dinlediler. Savcılığın, şüphelilerin bu projedeki görevlileri dinleyerek, projeye ilişkin bilgileri siyasi ve askeri amaçla casusluk yaptıkları iddiasından soruşturduğu kaydedildi. Şüphelilerin yasa dışı yaptıkları iddia edilen önleme amaçlı dinlemelerin tamamının Ankara'daki mahkemelerin kararına dayandığı, ancak söz konusu dinleme kayıtlarının "önleme dinlemesi" kapsamında imha edildiği belirtiliyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca da rapor hazırlandığı, raporda, bu kişiler hakkında soruşturma yapılmasının istendiği bildiriliyor.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

-Kişisel verileri kanun aykırı ele geçirmek

-Siyasal ve askeri amaçlarla casusluk

-Örgüt kurma ve üye olma

-Özel hayatın gizliliğini ihlal

-Resmi belgede sahtecilik

Kimlerin adı geçiyor?

Yasa Dışı Dinleme iddiasıyla Ankara’da yürütülen operasyonlarda, tayinlerden sonra lojmandan çıkartılan polislerden bazıları tespit edilen adreslerde bulunamadı. Operasyon kapsamında mağdur olarak dinlenen isimlerden bazıları şöyle:

Gazeteci Nuray Mert, Refik Ali Uçarcı, Cemil Erol, Ömer Gümüş, Cevat Öneş, Recep Cengiz, Ender Ethem Atay, Dursun Ali Tüfekçi, Yonca Verdioğlu…

Soruşturma dosyasında şüpheli olarak adı geçen polisler ise şöyle:

Lokman Kırcılı, Ömer Altıparmak, Engin Eraslan, Hasan Çobanoğlu, Selahattin Dinçer, Metin Duran, Akın Ulutaş, İsmail Erol, Muhammed Yılmaz, Tamer Demirel, Mustafa Boztepe, Nurullah Baykan, Hüseyin Özbilgin, Mete Cengiz, Ali Arslantaş, Uğur Eski, Selahaddin Akgüç, Salih Şahan.

Öte yandan soruşturma da adı şüpheli olarak yer alan isimler arasında 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan emniyet müdürü Erol Demirhan da bulunuyor.