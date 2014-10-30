Mersin'de yasa dışı dinlemede 18 polis adliyeye sevk edildi

Mersin'de yasadışı dinleme operasyonu kapsamında gözaltına alınan, 18 polis adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eski Mersin İstihbarat Müdürleri de bulunuyor.

Aralarında Vali, vali yardımcısı, hakim, emniyet mensubu, hakim, bürokrat ve işadamlarının da bulunduğu 123 kişiyi yasadışı yollarla dinledikleri iddiasıyla 28 Ekim'de yapılan operasyonla gözaltına alınan 27 emniyet mensubundan 9'u 2 gün önce ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan İstihbarat Eski Şube Müdürleri Ali Çengelci ile Ali İhsan Kaya, eski Şube Müdür Yardımcısı Hakan Işılak, eski Büro Amiri Koray Gün, komiserler İlyas Avcı, İlyas Işık, Yavuz Efe, Yunus Sezgin, Mustafa Cihan, polis memurları İsmail Aydoğdu, Akın Yaşkeçeli, Faruk Yiğit, Ali Yıldırım, İbrahim Demir, Gökhan Kotan, Aziz Yılmaz, Ökkeş Serdar Durak ile Ahmet Yılmaz ise sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Mersin Devlet Hastanesinde sağlık geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Polis adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Poliseler hakkında da bir sürü kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan edinilen bilgiler göre, polislerin emniyet ve savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri ve dinlemeleri istihbarat çalışmaları kapsamında yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan polislerde 16’sının yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmışlardı.