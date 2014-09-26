Yasa dışı dinlemede 9 polis tahliye edildi

İzmir merkezli 13 ilde "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 emniyet mensubunun tutuklamalarının ardından üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu, 9 kişinin tahliyesine karar verildi.

DHA'nın haberine göre, tutuklu 11 emniyet mensubunun avukatları 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklamalara itirazda bulundu. İtirazları bugün değerlendiren mahkeme, incelediği 9 başvuru sonrası bu kişilerin tutuksuz yargılanmalarını ve tahliyelerini kararlaştırdı.



Sanıkların avukatı Ali Aksoy, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla tutuklu bulunan Hasan Ali Okan ve Mustafa Edip Çakmak'ın itiraz dilekçelerinin mahkemede bugün yapılan görüşülmeye yetişmediğini, pazartesi günü değerlendirileceğini bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "çeşitli kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin telefonlarının yasa dışı dinlendiği" yönündeki bir gazetede yer alan habere ilişkin 62 müşteki ile aynı konuyla ilgili idarenin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada, 32 emniyet mensubu gözaltına alınmış, zanlılardan aralarında eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı'nın da yer aldığı 11'i tutuklanmış, 21 kişi ise "adli kontrol" hükmünden yararlandırılarak serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun hazırladığı iddianame ise İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek dava açılmıştı.