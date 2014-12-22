Yasa dışı dinlemeye 238'er yıl hapis istemi

Adana'da 'yası dışı dinleme' iddiasıyla polisler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4'üncü bir dava daha açıldı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada yargılanan tutuksuz 31 polis hakkında 238'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'da hakim ve savcılar ile emniyet mensuplarının yasa dışı olarak dinlenmesiyle ilgili biri emekli 14 polis hakkında ilk olarak 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı.

Tutuksuz polisler hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istenirken 'yasa dışı dinleme' iddialarıyla ilgili 6'ncı ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemeleri'nde de farklı şikayetçiler tarafından yapılan başvurular nedeniyle bazı polisler hakkında davalar açıldı ancak duruşmalara henüz başlanmadı.

Dördüncü dava açıldı

Devam eden soruşturma kapsamında aralarında Adana Adliyesi'nde görev yapan memurlar ve polislerin de bulunduğu 14 kişiyi sahte kimlik ve uydurma suçlar işlemiş gibi göstererek yasa dışı dinledikleri iddiasıyla 31 polis hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Aralarında daha önceki davalarda yargılanan polislerin de bulunduğu tutuksuz sanıklar hakkında 'Haberleşmenin gizliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 238'er yıla kadar hapis cezası istendi.

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 31 sanığın 24'ü katıldı. Duruşmaya sanıkların 1'inci derece yakınlarının dışında kimse alınmadı.