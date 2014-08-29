Adana'da serbest bırakılan 13 polis açığa alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'kişisel verileri usulsüz ele geçirme', 'yok edilmesi gereken verileri yok etmeme' soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 13 polis, açığa alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "kişisel verileri usulsüz ele geçirme", "yok edilmesi gereken verileri yok etmeme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Adana, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Konya ve Şanlıurfa'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan emniyet müdür yardımcıları H.D ve E.Y, şube müdürleri Y.Z.T, M.K, S.K. ve İ.S, emniyet amiri M.R.K, başkomiser F.İ, komiser yardımcısı Y.E. ile polis memurları A.Ö, N.A, S.A. ve C.B'nin açığa alındığı öğrenildi.