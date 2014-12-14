'Paralel yapı' operasyonu başladı



İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturmada aralarında polis ve medya çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder bulunuyor.

Şüphelilerin tamamının evinde veya iş yerlerinde arama kararının bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanıp, örgütsel yapı oluşturarak, bu yapılanma altında iftira, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve belgede sahtecilik suçları" yönünden işlem yapacağı öğrenildi.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın polis tarafından gözaltına alındığı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne getirildiği belirtiliyor.

Eskişehir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kentte çekimleri süren Samanyolu TV'nin Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan ile yönetmeni Engin Koç, polis tarafından evlerinden alındı.

Soruşturma kapsamında Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara ve bir oyucu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne polisler nezaretinde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geldiği bir adres de Zaman gazetesinini bulunduğu Yenibosna'ydı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Polis, gazetenin okuyucularının bulunduğu bina önünde bir süre bekledikten sonra ayrıldı.