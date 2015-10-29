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P24’ten gazeteciye "Çık dışarı, iş akdin feshedildi" diyen kayyum aleyhine suç duyurusu

"P24, kayyumlar hakında Anayasa’nın 30. Maddesi’nin ihlali suçlarının işlendiği gerekçesiyle suç duyurusu yapacaktır"

29 Ekim 2015 19:44

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Hukuk Birimi

Bugün Gazetesi’ndeki işlerinden hukuksuz biçimde atılan Bilal Şahin ve Cihan Acar adına Kayyum Hasan Ölçer aleyhine savcılığa başvuruyoruz

 Bugün Gazetesi’nin Haber Merkezi’nde 29 Ekim 2015 sabahı yaşananlar konusunda Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu olarak hukuki yollara başvurma kararı aldık.
 
Bugün Gazetesi muhabirleri Cihan Acar ve Bilal Şahin adına, ‘’kayyum’’ Hasan Ölçer ve diğer sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız.
 
‘’Kayyum’’ Hasan Ölçer’in Bugün Gazetesi çalışanlarına hitap ve muamele biçimi bir video ile de belgelenmiştir. Gazetelerini ve gazeteciliği savunan muhabirler Bilal Şahin ve Cihan Acar, ‘’kayyum’’ Hasan Ölçer tarafından’’terbiyesiz, namussuz’’ gibi ifadelerle hakarete uğratılmıştır.
 
Daha sonra Ölçer’in talimatıyla polis tarafından zor kullanılarak Bugün Gazetesi binasından çıkartılan Bilal Şahin ve Cihan Acar’ın iş akitlerinin feshedildiği polis tarafından yüzlerine sözlü olarak ifade edilmiştir.
 
P24 Hukuk Birimi, ‘’kayyum’’ Hasan Ölçer ve o sırada haber merkezinde olan diğer kayyumlar ve gazetecilere kötü muamelede bulunan polisler hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, kayyumluk yetkisi henüz resmen geçerlilik kazanmadığı halde işyeri işgali ve Anayasa’nın 30. Maddesi’nin ihlali suçlarının işlendiği gerekçesiyle suç duyurusu yapacaktır.
 
Bilal Şahin, Cihan Acar ve P24 adına Avukat Veysel Ok, müşteki muhabirlerle birlikte 2 Kasım 2015 Pazartesi saat 11’de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hukuki süreci başlatacaktır.

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