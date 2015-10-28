Koza-İpek Holding'e kayyum olarak atanan isimlerden kaç tanesi AKP'li?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fethullahçı Terör Örgütü'ne söz ve eylem birliği içinde destek verdiği ve yayınlarında manipülasyon yaparak çarpık algı yarattığı" gerekçesiyle kayyum yönetimine devredilmesi talebinin Ankara 5. Asliye Sulh Ceza Hâkimliği'nce kabul edilmesinin ardından Koza-İpek Holding'in bünyesinde yer alan şirketlere atanan kayyumların AKP'ye yakınlıkları tartışma yarattı.

Yönetimine kayyum atanan Koza-İpek Holding bünyesinde bulunan Bugün gazetesi, bugünkü nüshasının sürmanşetinde, kayyum olarak atanan isimlerden bazılarını “şaibeli” ilan etti. Kayyum olarak atanan kişilerin AKP'yle yakınlıklarına dikkat çeken ve bir kısmının da doğrudan AKP üyesi olduğunu belirten Bugün gazetesindeki haberde yer alan bilgiler şöyle:

"Ümit Önal, atv ve Sabah grubunun reklam koordinatörü olarak görev yaptı. Ünal’ın ismi ‘Alo Fatih’ tapeleri olarak bilinen ses kayıtlarında geçiyordu. Ailece AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

Hüdai Bal, ‘havuz medyası’ olarak bilinen atv ve Sabah’ın bir dönem mali işler müdürlüğünü yaptı. TMSF tarafından el konulan Show TV’ye getirildi.

Avukat Arif Yalçın, AKP Çankaya İlçe Teşkilatı Üyesi, Twitter’dan AKP’ye açık destek veriyor.

Hasan Ölçer, İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun arkadaşı ve avukatı.

Cavit Demiral, AKP’den milletvekili aday adayıydı.

Kemal Yıldır, AKP’li Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın danışmanı.

Ali Yazlı, AKP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi.

Nevzat Demiröz, AKP’li vekil Vedat Demiröz’ün kardeşi ve AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı.

Fatih İçin, AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticisi.

Mehmet Tunçel, Kabataş yalanıyla tepki toplayan Elif ÇAkır’ın kurucusu olduğu Selis Yayınları’nın ortağı.

Mehmet Üzer, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı.

Hikmet Keleş, AKP Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Şahin Dağlı, TCDD Pazarlama Daire Başkanı.