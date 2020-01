Akın İpek'ten çalışanlarına: Görevinizin başındasınız, kayyumun sizi görevden alma yetkisi yok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla bünyesindeki şirketlere kayyum atanan Koza-İpek Holding'in sahibi Akın İpek, gazete ve televizyon çalışanlarına seslenerek, "Kayyumun sizi görevlerinizden alma hakkı yok. El koymalarına kanunen hiçbir yol yok, yanlış hesap Bağdat'tan döner" dedi.

Polisin ekran karartma girişiminde bulunması sonrası canlı yayına bağlanan Akın İpek, "Her gecenin sabahı her kışın bir baharı vardır" ifadesini kullandı.

Akın İpek, kararın alındığı ilk gün "Havuzun, iftiranın, rüşvetin içinde olmaktansa, varlıklı olmamayı tercih ederim. Havuza girseydim daha zengin olabilirdim, kamu ve yargı beni korurdu. Ben halimden memnunum, gayrimeşru işe girmem dedim; kayyum atadılar. Bu bir el koymadır. Gayrimeşru bir para gösteremedikleri için, bütün şirketlere el koydular" diye konuşmuştu.

Akın İpek'in açıklamaları şöyle:

"Biz delillerinizi karşılarına koyacağız, iddiaları yanıtlatacağız. Sizler görevlerinizi başındasınız. Kayyumun sizi görevlerinizden alma hakkı yok. Bütün insanlara teşekkür ederim. Girip incelesinler mali konuları incelesinler. Zaten bütün imajlarım elinde. Orta koyacakları 5 kuruşluk iddia yok. Demiyorlar ki şu paranın nereye gittiği belli değil. Çünkü yok benim bütün kaşem belli. Bizim bilgisayara sistemini yedekleme sistemi vardır. Paralel değil arşiv yedekleme değil. Bunu paralel muhasebe zanneden birini kayyum atamış. Biz pazartesi savunmamızı yapacağız. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Eğer banka olsaydık hakları hukukları da var. Her gecenin sabahı her kışın bir baharı vardır. Ben de sizin 4’ünüzü görünce aranıza bağlanmak istedim. Sizi görevden almaya görevden alarak kuruma zarar vermeye kayyumun hakkı yok.

Bizim arkadaşlarımız, basın, etik çerçevesinde bizim düşüncelerimize de açıklamalarımızı verneye devam etsinler. Bazı medya grupları çamur atmaya devam edeceklerdir. Söyledikleri her şey yalan. Bugün yayınladıkları her şey iftira. Erzurum’dan bir hoca bulmuşlar, söyledikleri her şey yalan. Son dakika elime geçen rapor yalan ve iftirayla dolu. Hukukçularımız bunun takipçileri olacaktır."