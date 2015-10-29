CPJ'den kayyum tepkisi: Türk yetkililerinin demokrasiye formaliteden dahi saygısı yok

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Koza İpek Grubu'na ait muhalif yayın yapan çeşitli medya kuruluşlarına yapılan baskıları kınadığını açıkladı.

Zaman'da yer alan habere göre, kurumun Avrupa ve Orta Asya Koordinatörü Nina Ognianova, "Bir kaç gün sonra yapılacak parlamento seçimleri öncesi haber yayınları yerine deve filmini koymak Türk yetkililerin ülkenin demokratik yapısına formaliteden dahi bir saygısının kalmadığını göstermekte'' ifadesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

CPJ adına açıklamada bulunan Ognianova, "Türk hükümetine, derhal Bugün TV, Kanaltürk TV ve diğer Koza İpek medya organları yöneticilerinin hakları olan görevlerine dönmeleri yolunda çağrıda bulunuyoruz'' dedi.

Polisin baskın ile iki canlı televizyon kanalının yayınını kapattığına dikkat çeken CPJ, ayrıca İpek Medya Grubu'na yönelik baskın ile el koymayı açık bir dille kınadı.

Polisin, medya grubunun bulunduğu binanın önündeki kapıları kırarak içeri girdiğine dikkat çeken New York merkezli bağımsız dernek, olayı kınayan medya çalışanları ile Koza İpek'e destek için gelen sivillere de polisin biber gazı ile tazyikli su kullandığını kaydetti. Baskının yapıldığı medya binasında 5 farklı basın kuruluşunun olduğunu anımsatan CPJ, Bugün ile Kanaltürk televizyonlarının 1 Kasım genel seçimler öncesi muhalif siyasi tartışmaların yapıldığı kanallar olduğuna dikkat çekti. Baskın sonrasında Kanaltürk ile Bugün televizyonlarının canlı yayınlarının kesilmesinin ardından II Dünya Savaşı ile develerin yaşamını konu alan belgesel yayını yapmaya başladığı vurgulandı.

Ankara 5. Sulh Mahkemesi'nin Koza İpek Holding'e kayyum atanması kararı verdiğine dikkat çeken CPJ, şirketin devletin el koyma kararına yasal gerekçesinin bulunmadığı yolunda itirazına dikkat çekti. Koza İpek Grubuna atfedilen suçlamanın Fethullah Gülen ile bağlantısı olması ve Türk hükümetinin Gülen hareketini 'terörle ilişkilendirmeye' çalıştığı aktarılan açıklamada, terör ile mücadele kanununun kamu yetkililerine yalnızca terörizmle değil devlet karşıtlığı ile hassas konularda çok geniş yasaklar getirme imkânı verdiği belirtildi.

Türk yetkililerin İpek Koza Holding'e kayyum atamasını 'sağlıklı bir soruşturma' ve 'delillerin yok edilmesini önleme' gerekçesi ile savunduğuna işaret eden CPJ, holding sahibi Akın İpek'in açıklamalarına da yer verdi. Akın İpek'in şirketine yönelik finanasal soruşturmada herhangi bir suçun bulunmadığı ve el koyma işleminin tamamen siyasi nedenlerle yapıldığını söylediğine vurguda bulundu.