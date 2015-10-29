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Gazetecilik örgütleri: Kayyumun "Çık dışarı, iş akdin feshedildi" deme yetkisi yok

Atilla Sertel: Hiçbir şey zaten yasal değil

29 Ekim 2015 18:52

Bugün Gazetesi'ne atanan kayyumun gazetenin bugünkü nüshasının "Kayyumla gasp" manşetini savunan bir çalışanı "Çık dışarı! İş akdin feshedildi" diyerek gazeteden kovması tartışma konusu oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, CHP İzmir Milletvekili adayı Atilla Sertel, kayyumun bir gazeteciye hukuken bunları söyleme yetkisi olmadığını söyledi.

Sertel, "Kayyumun bunları söyleme yetkisi yok. Yayın politikası belirlemek ve uygulamak istiyorsa genel yayın yönetmeni ya da yazı işleri müdürü atarlar onlar söyler. Ama yapılan hiçbir şey zaten yasal değil" dedi. 

 

Haber: Bugün gazetesinde kayyum skandalı: "Bu sayfayı savunan var mı" diye sordu, savunan gazetecileri işten attı!

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İzmir Gazeteciler Derneği Başkanı Misket Dikmen ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"5953 sayılı Basın İş Kanunu'na göre böyle bir işten çıkarma gerekçesi yok. Ancak eğer gazetecinin iş kanununa göre işverenle arasında sözleşme varsa işverenin fesih hakkı var. Ancak ani habersiz işten çıkarmada 3 aylık ihbar tazminatı ve kıdem tazminatını da ödemek zorunda. Ayrıca gazetecinin haksız fesihten dava açma hakkı da bulunuyor."

 

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