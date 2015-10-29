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Bugün gazetesinde kayyum skandalı: "Bu sayfayı savunan var mı" diye sordu, savunan gazetecileri işten attı!

"Neymiş 'Kayyum gaspı'ymış; yaptığınız gazete rezalet!"

29 Ekim 2015 13:35

Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı kayyum ataması yapılan Bugün gazetesi yazı işlerine gelen kayyumun gazetecilerle yaptığı toplantıda tartışma yaşandı. Periscope yayını ile internetten canlı yayınlanan toplantı sırasında kayyum yetkilisinin, gazetenin basımı durdurulan, ancak sosyal medyada yayımlanan "Kayyum gaspı" başlığıyla yayımlanan bugünkü (29 Ekim 2015) manşetine "rezalet" demesine karşı çıkan ve mesai arkadaşlarına destek vermeye çalışan gazeteci Bilal Şahin'in iş akdi toplantı sırasında sebep gösterilmeksizin fesh edildi. "Bu mu senin namusun terbiyesiz" şeklinde konuşan kayyum, "Çık dışarı" diyerek tecrübeli gazeteciyi kanaldan kovdu.

"Eğer bugünkü rezalet manşeti savunan varsa şimdiden konuşalım, onlarla çalışmayız" diyen kayyum, “Evet” diye cevap veren gazetecilerin ismini aldırdı, daha sonra polis zoruyla dışarı çıkarttı.

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İşte o görüntüler:

 

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