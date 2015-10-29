Bugün ve Millet gazetelerinin baskısı durduruldu, sayfalar Twitter'dan paylaşıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fethullahçı Terör Örgütü'ne söz ve eylem birliği içinde destek verdiği ve yayınlarında manipülasyon yaparak çarpık algı yarattığı gerekçesiyle kayyum yönetimine devredilmesi talebinin Ankara 5. Asliye Sulh Ceza Hâkimliği'nce kabul edilmesinin ardından Koza İpek Grubu bünyesindeki Bugün ve Millet gazetelerinin baskısı durduruldu.

Bugün ve Millet ekibi, kayyumun baskısını durdurduğu gazetelerin yarın çıkması planlanan 29 Ekim sayfalarını Twitter'da yayınladı. Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek de basılmayan bazı sayfaları Twitter'dan paylaştı.

İşte kayyumun baskısını durdurduğu Millet gazetesinin sayfaları

İşte kayyumun baskısını durdurduğu Bugün gazetesinin sayfaları

Bugün gazetesi köşe yazarı Yavuz Baydar, kayyum tarafından alınan ve matbaaya gönderilen karar dooğrultusunda gazetenin baskısının durdurulduğunu söyledi. Baydar, Twitter'dan şunları paylaştı:

Koza İpek Grubu bünyesindeki Bugün TV ve Kanaltürk'ün yayını da dün akşam saatlerinde kayyum tarafından alınan karar uyarınca polislerce durduruldu. Karartmanın ardından Bugün TV Genel Yayın Müdürü Tarık Toros da görevden alındı.