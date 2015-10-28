Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fethullahçı Terör Örgütü'ne söz ve eylem birliği içinde destek verdiği ve yayınlarında manipülasyon yaparak çarpık algı yarattığı gerekçesiyle kayyum yönetimine devredilmesi talebinin Ankara 5. Asliye Sulh Ceza Hâkimliği'nce kabul edilmesinin ardından yayını durdurulan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, görevden alındı.

Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, sivil polislerin yayın odasına girerek, Kanaltürk ve Bugün TV'nin uydu yayınını kapattığı esnada rejiden canlı yayındaydı. Yayının kesilmesinin ardından polis zoruyla binadan çıkarılan Tarık Toros, el yazısıyla kendisine tebliğ edilen bir kağıtla görevden alındı. Toros görevden alınma kararından sonra yaptığı açıklamada, "Sizin derme çatma yazdığınız kağıtlarla bu iş olmaz. Keşke daha fazla yapabilseydim. Kanunsuz güvenlik gücü ile tamemen kanunsuz bir irade beni masamdan kaldırdı. Önce elimden mikrofonumu aldı sonra sürükleyerek çıkardı. Uyduruk bir kağıda yazdığı uyduruk bir iki satırla işten attı. Ben hala Bugün Genel Yayın Müdürüyüm" diye konuştu.

"Tebliğin hukuki geçerliliği yok, personele yönelik işten çıkarma yetkisi bulunmamakta"

Samanyolu canlı yayınına katılan Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özgergün de Bugün TV Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un görevinden alındığını onaylayarak, "Yayına polisler eşliğinde yönetim kurulu geldiler. öncelikli olarak Tarık Toros'ın görevden alındığına dair kendilerine bir tebliğ sundular. Tebliğin hukuki geçerliliği yok, ticari sicil kaydına yönetim kurulunun işlenmesi yapılmadığı için, personele yönelik işten çıkarma yetkisi bulunmamakta" dedi.

Tarık Toros'un el yazısıyla görevden alındığını söyleyen Samanyolu muhabiri Yakup Sağlam da "Toros’a, el yazısıyla görevden alındığını yazan bir kağıt verildğini söylediler. Yarım saat öyle bir nokta oldu ki burası. Polis caddeyi kapatmış durumda. Ambülans da o sırada yarım saat gelemedi. Yaklaşık 1500 kişilik bir grup burada bekliyor. Şu anda azalma ve dağılma yok. İnsanlar beklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim daha söyleyecek çok sözümüz var"

Tarık Toros, Bugün TV genel yayın yönetmenliği görevinden alınmasından sonra binanın dışında bir açıklama yaptı. Toros, şunları söyledi:

"Kanalımı koruyamadım. Kanunsuz güvenlik gücü ile tamemen kanunsuz bir irade beni masamdan kaldırdı. Önce elimden mikrofonumu aldı sonra sürükleyerek çıkardı. Uyduruk bir kağıda yazdığı uyduruk bir iki satırla işten attı. Ben hala Bugün Genel Yayın Müdürüyüm. Sizin derme çatma yazıp çizip imzaladığınız şeylerle bu iş bitmiyor. Burası bir hukuk devleti ise bu hakları iade eder. Çok üzgünüm buraya kadar diyeceklerimi diyebildim. Bir noktadan sonra çare kalmıyor bitiyor. Arkasını getiremiyorsunuz. Üzgünüm başka ne yapsaydım da koruyabilseydim. Sinyalin düşmesi bizim için çok ağırdır. Televizyonculukta siyaha düşmek bir namus meselesidir. O ekran sizin namusunuz. Siyaha düşemezsiniz, siyaha düşmek büyük skandaldır. Siyaha düşüren adam gider. Bizim ekranımız siyaha düştü. Çok üzgünüm daha fazla tutamadım.



Hukuk tesis edildiğinde biz kaldığımız yerden devam ederiz. Bunlar bizim son sözlerimiz değil. Bizim daha çok sözümüz var. Kanunsuz bir işlem kanunsuz bir şekilde iki kanal zarara uğratılıp siyaha düşürüldü. Kanunsuz bir şekilde başındaki insanlar polis zoruyla işten atıldı. Bütün bu hakların nasıl iade edildiğini bütün Türkiye görecek. Olan Türkiye'nin demokrasi, hukuk mücadelesine oldu. Allah Türkiye'yi korusun. Bütün bunlardan sonra çok güçlü bir toplum inşa edeceğiz elele. Bunlar en dar zamanlarımız olacak."