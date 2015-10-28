Yeni Türkiye 'terör'den böyle kurtuldu: Kanaltürk ve Bugün TV karartıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fethullahçı Terör Örgütü'ne söz ve eylem birliği içinde destek verdiği ve yayınlarında manipülasyon yaparak çarpık algı yarattığı gerekçesiyle kayyum yönetimine devredilmesi talebinin Ankara 5. Asliye Sulh Ceza Hâkimliği'nce kabul edilmesinin ardından Koza İpek Grubu bünyesindeki Bugün TV ve Kanaltürk'ün yayını durduruldu. Karartmanın ardından Bugün TV Genel Yayın Müdürü Tarık Toros görevden alındı.

Uydudan yayını sağlayan "uplink"in kapatılmasının ardından Bugün TV ve Kanaltürk'ün internet üzerinden yayını da 16:50 sularında kesildi.

Tarık Toros: "Saniyeler içinde kapanıyoruz. Kanaltürk ve Bugün TV kararıyor sevgili seyirciler."



Kanaltürk ve Bugün TV'ye sivil polislerin girmesinin ardından saat 16.36 sıralarında uydu yayını "uplink"in kapatılmasıyla kesildi. Sivil polislerin binaya girişi sırasında Kanaltürk Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, rejiden canlı yayındaydı.

Toros, sivil polislerin "uydu odasına" girdiğini belirterek her an yayınlarının kesilebileceğini kaydetti. Toros'un konuşması devam ederken saat 16.36 sıralarında iki kanalın da ekranı karardı.

Karartmadan önce son sözler

Toros'un karartmadan önceki son sözleri şöyle oldu:

"Yönetim kurulu kararı göstermiyor. Hiçbir şeyi göstermeden, 'yetki bende' diyerek tamamen fiili fevri olarak polis gücüyle sağına soluna polis alarak, ipek medya grubu binasında aplink sinyalini kapatıyor. Saniyeler içinde kapanıyoruz. Kanaltürk ve Bugün TV kararıyor sevgili seyirciler."

Uplink nedir? Yer istasyonundan uyduya gönderilen sinyallere uplink deniyor.



Kayyum: Militan değil çalışanlarsınız

Kayyum olarak atanan Ümit Önal "Biz birlikte çalışacağız. Sizler militan değil bu kurumun çalışanlarısınız. Bizler de kayyum olan arkadaşlarız" dedi.

Tarık Toros görevden alındı

Yayının kesilmesinin ardından Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, polis zoru ile binadan çıkarıldı. Tarık Toros el yazısıyla kendisine tebliğ edilen bir kağıtla görevden alındı. Toros görevden alınma kararından sonra yaptığı açıklamada, "Sizin derme çatma yazdığınız kağıtlarla bu iş olmaz. Keşke daha fazla yapabilseydim. Yapamadım daha. Siyaha düşen adam gider" diye konuştu.