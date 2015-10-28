İpek Medya Grubu önünde pilav dağıtan Oktay Usta'ya polis müdahalesi

Samanyolu TV'de yemek programı yapan Oktay Usta, Koza İpek Grubu'na kayyum atanması sonrasında bu sabah yaşanan olayların ardından İpek Medya Grubu binası önüne gelerek destek vermek istedi. Ancak bu girişim sert müdahale eden polis tarafından engellendi.

Polisin sert müdahalesi sonrasında Samanyolu TV muhabiri yere düştü ve ayağında kırık olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Oktay Usta ise müdahaleden etkilenmedi.

Olayla ilgili açıklama yapan Oktay Usta, şunları söyledi:

"Demokrasi pilavı dağıtmak için buraya geldik. Televizyoncular yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Sonrasında halkımıza dağıtmaya başladık ama beş dakika sonra polis geldi. Zor kullandılar.



Bayağı bir arbede yaşandı burada. Kameraları kırdılar. Saldırdılar. Bir tane muhabir arkadaşımı sıkıştırdılar. Bacağı kırıldı. Ambulans gelmedi. Çağırdık diyorlar ama yarım saat oldu gelmedi. İstanbul’un göbeğinde ambulans gelmedi. Neden oldu bilmiyoruz. Sadece alanı terk edin dediler.

Demokrasi pilavımızı dağıtmaya başladığımızdan bir süre sonra polis “alanı boşaltın” diyerek müdahale etti. 'Pilavımızı dağıtıp ayrılalım' dedik ama kabul etmediler ve müdahale ettiler."