İpek Medya önündeki eylem için "görevliye direnme, suça tahrik" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza İpek Medya Grubu'nun Mecidiyeköy'deki binası önünde, şirketlere kayyum atanmasına ilişkin yapılan eylemlerle ilgili "görevliye direnme, görevi yaptırmamak ve suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Gün içinde polis, bina önünde kalabalığa karşı biber gazı kullanmış ve bir muhabire ters kelepçe takmıştı. Açılan soruşturma, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Koza İpek Holding ve şirketlerine kayyum atanması kararı verilmesinin ardından İpek Medya Grubu'nun Mecidiyeköy'deki binası önünde yapılan eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın, ''görevliye direnme, görevi yaptırmamak ve suç işlemeye tahrik'' suçlarından kişi veya kişiler hakkında soruşturma yapacağı öğrenildi.