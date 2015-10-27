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Bilirkişinin 'makul' şüphesi: Türkiye gibi ülkelerde hiçbir kurum mükemmel olamaz, öyleyse Koza İpek de olamaz!

Koza İpek grubunun avukatı, bilirkişi raporundan ifadeler aktardı...

27 Ekim 2015 19:12

Koza İpek Holding grubuna kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen bilirkişi raporunda “dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir kurum, muhasebe sistemi ve finansal yapı mevcut olmadığı” belirtilerek, “Şüpheli kurum, şahıs ve ilgili kişi ve kurumların elde edilen resmi belgelerde mükemmel görüntü çizmiş..." ifadelerine yer verildi. Koza İpek Holding avukatları rapora tepki göstererek, “Bu kurum mükemmel olduğu için bugün bunlara maruz kalmıştır" dedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; kayyum atanması ile ilgili açıklama yapan Koza İpek Holding'in avukatları bilirkişi raporundaki iddiaların soyut olduğunu belirtti. Daha önce iki tane dosyayı savcıya teslim ettiklerini açıklayan avukatlar iddia edilen her isnata cevap verildiğini kaydetti. Bu kadar basit gerekçelerle saygın bir kuruma kayyum atanmasının hukuka uygun görmediklerini anlatan avukatlar yapılan işleme tepki gösterdi.

Kurumun avukatlarından Hakan Yıldız, iki yıldır tüm belge ve bilgilerin istenildiği şekilde verildiğini söyledi. Yıldız, bilirkişi raporundaki bir paragrafı okuyarak "Mükemmel olmak, makul şüphe için, kuvvetli şüphe için yeterliymiş. Bu kurum mükemmel olduğu için bugün bunlara maruz kalmıştır" dedi.

Kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Halbuki Türkiye gibi hassas ekonomik şartlara sahip ülkelerde böylesine yüklü miktarda parasal değerlerin çevrildiği kurumsal yapılarda hiçbir hatanın olmaması, iktisadi, teknik ve ticari gerçeklere uygun değildir. Dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir kurum, muhasebe sistemi ve finansal yapı mevcut değildir. Ancak şüpheli kurum, şahıs ve ilgili kişi ve kurumların elde edilen resmi belgelerde mükemmel görüntü çizmiş..."

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