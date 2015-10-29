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Bugün'ün internet sitesine de kayyum ayarı!

"Girilen bütün siyasi içerikli haberlerin silinmesini talep ediyorum"

29 Ekim 2015 19:13

Koza İpek Holding bünyesinde bulunan ve bugünkü nüshasının dün gece matbaada durdurulmasının ardından sayfaları Twitter üzerinden yayınlanan Bugün gazetesinin, internet sitesine de kayyum müdahale etti. Son 4 günde Bugun.com.tr'ye eklenen "siyasi içerikli" haberlerin kaldırılmasını talep eden kayyum, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin de silinmesini söyledi. Kayyumun kararı üzerine sitedeki içeriklerin büyük bir kısmı kaldırıldı.

Yönetimine kayyum atanan Koza İpek Holding'e ait Bugün TV'nin yayını dün canlı yayın esnasında kesilmiş, ardından kanalın yönetimini kayyum devralmıştı. Aynı holdingin bünyesindeki Bugün ve Millet gazetelerinin bugünkü nüshasının baskısı da dün gece matbaada durdurulmuş, gazetelerin sayfaları Twitter üzerinden paylaşılmıştı.

Eski emniyet amiri ve öğretim görevlisi Tuğrul Özşengül, Twitter'dan paylaştığı, "Oğuzhan Müezzino" imzalı yazıda, "Bugun.com.tr’de 27-28 Ekim 2015 tarihinde girilen bütün siyasi içerikli haberlerin varsa videoları varsa twetler ve sosyal medya hesaplarında atılan mesajların silinmesini talep ediyorum" ifadeleri yer aldı.

 

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