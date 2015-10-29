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Akit yazarı Ersoy Dede, başına geçeceği iddia edilen Bugün gazetesinde görüntülendi

Ersoy Dede, Bugün'ün başına geçeceği iddiasını yalanlamıştı

29 Ekim 2015 15:55

Kayyum getirilen İpek Medya Grubu'ndaki Bugün gazetesinin genel yayın yönetmenliğine Erhan Başyurt yerine getirildiği iddiasını yalanlayan Akit yazarı Ersoy Dede'nin Bugün gazetesinin içinden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a "İstersek seni sinek gibi ezeriz.  Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" diyen Star yazarı Cem Küçük'le 24TV'de televizyon programları da yapan Ersoy Dede, Bugün gazetesinin binasında olduğu iddialarını Twitter'dan yalanlamıştı. Medyatava'da yer alan habere göre, görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından tweet atan Dede, "İyi ki şık giyinmişim.. Rezil olacaktık cümle aleme" dedi.

İşte Ersoy Dede'nin Bugün gazetesinde çekilen görüntüleri:

Polis eşliğinde dün İpek Medya Grubu'na giren kayyumlar, "uplink" sinyalini kapatarak Bugün TV ve Kanaltürk ekranlarını kapatmış, grup bünyesindeki iki televizyon kanalı ile Bugün ve Millet gazetelerinin genel yayın yönetmenlerinin görevine son vermişti.

 

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