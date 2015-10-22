Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: "Seni sinek gibi ezeriz" diye atıp tutuyordun; savcılıkta dansöz gibi kıvırmışsın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, daha önce kaleme aldığı bir yazıda kendisi için "Seni sinek gibi ezeriz" sözleri nedeniyle savcılıkta ifade veren Star yazarı Cem Küçük hakkında, "Atıyordun, tutuyordun. 'Seni sinek gibi ezeriz' diyordun. Ama 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırılınca... 'Kıvır da kıvır' yapmışsın" dedi. "Savcılığa çekilince iki dakika bile delikanlı olamadın" diyen Hakan, "Bu korkak adamı dikkate almayın, bu tırsak adamı yok sayın, bu kıvrak adamı görmeyin, bu dansöz adamı korkaklığıyla baş başa bırakın" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Beşinci parti için beş madde" başlığıyla yayımlanan (22 Ekim 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Bari iki dakika delikanlı ol be adam"

“Köşe yazısı” adı altında ölüm tehditleri yazarken pervasız ve korkusuzdun.

Atıyordun, tutuyordun.

-“Seni sinek gibi ezeriz” diyordun.

-“Yaşıyorsan merhametimizden yaşıyorsun” diyordun.

*

Ama “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırılınca...

“Kıvır da kıvır” yapmışsın.

-“Ben aslında ironi yapmıştım, mecaz yapmıştım” diye ağlaşmalar...

-“Ben kimim ki sinek gibi ezeceğim” demeye getiren acındırmalar...

-“Ben Ahmet Hakan’la eskiden sohbet ederdim” diye palavra sıkmalar...

Falan...

Savcılığa çekilince iki dakika bile delikanlı olamadın!

“Ben adamı sinek gibi ezerim” diyemedin.

Yuh sana!

*

Bak Tahir Elçi’ye...

Hakkında yakalama kararı çıkardılar, az kalsın tutuklayıp kodese tıkacaklardı.

Ne yaptı? Aslanlar gibi “İsterseniz kellemi kesin, ben dönmezem sözümden” dedi.

*

Madem “Sinek gibi ezerim” diye yazıyorsun... Bari iki dakika yazdığının arkasında dur be adam!

Madem kıvır kıvır kıvıracaksın... Ne diye “Sinek gibi ezerim” diye heyheyleniyorsun be adam!

*

Buradan herkese sesleniyorum:

Bu “Sinek gibi ezeriz” diyen şahsın tehditlerine, hakaretlerine, şantajlarına sakın prim vermeyin.

-Bu adam bırakın sinek gibi ezmeyi, sinek kadar bile rahatsızlık veremez.

-Bu adam savcının karşısında ifade verirken bile tir tir titreyen bir korkaktır.

Bu korkak adamı dikkate almayın, bu tırsak adamı yok sayın, bu kıvrak adamı görmeyin, bu dansöz adamı korkaklığıyla baş başa bırakın.

Mesela ben, bundan sonra hep öyle yapacağım.

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