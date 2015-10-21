Ahmet Hakan'a "İstersek seni sinek gibi ezeriz" diyen Cem Küçük ifade verdi

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yönelik bir yazısında, “İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" sözleri nedeniyle şüpheli olarak ifade verdi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Küçük ifadesinde bu sözün benzetme olduğunu ve mecazi anlamda kullanılan bir cümle olduğunu savundu. Küçük, “Kabataş olayları ile ilgili olarak o dönem kendi gazetem dahil bunun bir kurgu olduğunu, bunun iyi yönetilemediği yönünde eleştirel bir yazı yazdım” diyerek, bu yazıyı Hakan'ın kendi köşesinde saldırı amaçlı kullandığını öne sürdü.

Ahmet Hakan'ın avukatları Küçük'ün 9 Eylül tarihli “Şizofrenik ve PKK'lı bir hırsız portresi” yazısıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine Küçük hakkında, “ölümle tehdit”, “öldürmeye tahrik”, “hakaret” ve “iftira” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Küçük, söz konusu yazıda daha önceki dönemlerde Hakan'ı dünya görüşü olarak kendisine yakın gördüğünü ve aynı kulvarda yazı, program yaptığı bir kişi olarak tanımladı.

Önceden de söylüyormuş

Küçük, yazı içeriğindeki ifadelerin önceki dönemlerde Hakan'la kendi aralarında konuştukları, yüzüne söylediği, ironik anlamdaki cümleler olduğunu iddia etti. Küçük, “Kendisi her konuda yanlış ve suçlayıcı mahiyette yazılar yazmış, biz bunun karşılığında olayların iç yüzünü doğru bir şekilde yansıtarak kendisinin yapmış olduğu yazılarındaki eleştiri eylemlerine yönelik olarak biz de kendisini sert bir şekilde eleştirdik” dedi.

Kabataş itirafında 2. perde

Küçük, Gezi Parkı Direnişi sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı'nın gelini Zehra Develioğlu'nun Kabataş’ta 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı iddialarıyla ilgili de itiraflarını sürdürdü. Küçük, Kabataş'ın kurgu olduğu ve iyi yönetilemediğiyle ilgili kendi gazetesini de kapsayacak şekilde eleştirel bir yazı yazdığını belirterek, Hakan'ın bu konuyla ilgili köşesinde bu konuyla ilgili kendisine saldırdığını savundu. Küçük, yazısının sert eleştiri olarak algılanıp basın özgürlüğü kapsamında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesini talep etti.

“Baskı altına almaya çalışıyor”

Ahmet Hakan'ın avukatı Aslı Kazan da, Küçük'ün 14 Ekim 2015 günü ifade verdiğini anımsatarak, “Şüpheli, aynı gün Star gazetesinde yayınlanan köşe yazısında 'Fethullahçı terörist savcıları bana azmettirmeye çalışıyorlar' demek suretiyle açıkça kendisini ifadeye çağıran savcıları baskı altına almaya çalışmakta, hedef göstermektedir. Bu şahsın Ahmet Hakan'a yönelik saldırı soruşturmasında da ifade vermesi gerekiyor. Savcıların böyle bir baskıya boyun eğmeyeceklerine inanıyoruz, inanmak istiyoruz” diye konuştu.