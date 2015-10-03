Ahmet Hakan'ın saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada Cem Küçük'ün ifadesi alınacak

Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan'ın evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada savcılık Star gazetesi yazarı Cem Küçük'ün ifadesinin alınmasına karar verdi. Küçük, 9 Eylül tarihinde 'Şizofrenik ve PKK ’lı bir hırsız portresi: Ahmet Hakan' başlığıyla kaleme aldığı yazısında Hakan için "İstesek sinek gibi ezeriz, merhamet ettik de hayattasın" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan yanıt vermişti

Ahmet Hakan, 10 Eylül tarihine Cem Küçük'e cevap vermek amacıyla “Eşkıya gazete köşesine hükümran olmuş” başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Ahmet Hakan’ın yazısı şöyleydi:

“Cem Küçük adlı şahıs, dün yazdığı köşe yazısında benim için şunları söylüyor:

-İstesek seni sinek gibi ezeriz.

-Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun.

Dikkat!

Çoğul konuşuyor bu eşkıya bozuntusu.

-"Sinek gibi ezeriz" diyor.

-"Merhamet ettik" diyor.

-"Yoksa çoktan seni öldürmüştük" demeye getiriyor.

*

Bu köşe eşkıyasına soruyorum:

-Sen "biz" derken kimleri kastediyorsun, bi' deyiver hele.

-"Siz" kimsiniz, kimler oluyorsunuz?

-Eli silahlı bir çete mi kurdunuz?

-Organize suç örgütü mü oluşturdunuz?

-Merhamet ettiklerinizi hayatta tuttuğunuz, merhamet etmediklerinizi katlettiğiniz bir terör örgütü müsünüz siz?

-Bu öldürmeye odaklı terör çetesinin başında kim var?

-Kaç tetikçiyle çalışıyorsunuz?

-Sinek gibi ezmekten söz ediyorsun, bu zamana kadar kimleri sinek gibi ezdiniz?

-Mafyanızın babası kim?

*

Ey köşe eşkıyası!

Madem dünya basın tarihine, "köşesinden ölümle tehdit eden köşe yazarı" olarak geçecek denli gözünü kararttın.

Gözünü daha da karart.

Ve şu sorulara cevap verecek yürekliliği göster.

Göster de, kimlerin tosunusun, bilelim.

MİT Müsteşarı Fidan'a soruyorum

Sayın MİT Müsteşarı Hakan Fidan...

Dün gazete köşesinden benim için...

"İstesek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" diyen Cem Küçük adlı şahısla...

-Kurumunuzun herhangi bir ilişkisi var mıdır?

-Bu şahsın 30 Ağustos resepsiyonunda sizinle bir odaya çekilip yarım saat süren bir görüşme yaptığı söylenmektedir. Bu doğru mudur?

-Eğer doğruysa... Bu şahısla ne konuştunuz?

-Bu şahsın kendi gazete köşesinde size arkasını dayamış izlenimi vererek önüne geleni tehdit etmesinden, kendiniz ve kurumunuz adına rahatsız olmuyor musunuz?

*

Hiçbir önyargı taşımadan sorduğum bu sorulara bir yanıt vermeniz mümkün müdür?

Burası bir hukuk devleti midir?

Adam köşesinden "Sana merhamet ettik, bu sayede hayattasın, yoksa seni sinek gibi ezecektik" diye yazıyor.

-Canımızı emanet ettiğimiz devlet yetkililerinden "tıs" yok.

-Bakanlardan, milletvekillerinden "tıs" yok.

-Savcılardan "tıs" yok.

-Eski dostum Beşir Atalay'dan "tıs" yok.

-Numan Bey'den "tıs" yok.

-"Demokrat" lider Abdullah Gül'den "tıs" yok.

-Karşılaştıkları herkese "olup bitenden çok rahatsızız" diyen AK Parti 'nin fısıltı gazetesi muhaliflerinden "tıs" yok.

-Meşruiyet sözcüğünü her cümlesinde geçiren Başbakan'dan "tıs" yok.

*

Bu adamın bana yaptığı tehdidin binde biri, bunların gazetelerinde yazıp çizen birine yapılsaydı.

Ortalığı inletirlerdi.

*

Aslında doğrusu...

Burası dağ başı değil de bir hukuk devleti olsaydı...

Bu eşkıya, asla bu denli cüretkâr olamazdı.

AK Parti'nin kanaat önderi bu mu?

AK Parti'ye sesleniyorum:

-Sizin kanaat önderiniz bu Cem Küçük denilen şahıs mıdır?

-Önüne geleni işinden attırmaya çalışan, önüne gelene karakter suikastı yapan, önüne geleni hedef gösteren bu adam içinize siniyor mu?

-13 yıllık iktidarınızın ardından geleceğiniz yer, "Sinek gibi ezeriz" diyen birinin size kanaat önderliği yapması mı olacaktı?

-"Bizim merhametimizle hayattasın" diyen biri midir sizin yeni Türkiye'nizin yeni mütefekkiri?

-Bu tür tetikçilerle mi Türkiye'ye birliği, bütünlüğü, huzuru, mutluluğu getireceksiniz?

-İçinizden hiç kimse bu tetikçiye "Sen bizi temsil etmiyorsun, bizim adımıza konuşma" demeyecek mi?

Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır

Ölüm tehditleri falan vız gelir, tırıs gider.

*

Koruma ordusuyla dolaşmıyorum.

Hep sokaklardayım.

Elimi kolumu sallayarak dolaşıyorum.

*

Korkacak, sinecek değilim.

Doğru bildiğim yoldan, hakkı haykırmaktan, doğruya doğru eğriye eğri demekten beni kimse alıkoyamaz.

*

Benim inancıma göre Allah'ın verdiği canı, ancak Allah alır, kadere imanım tam.

*

Ama bu, mafya bozuntusuyla hukuk önünde hesaplaşmayacağım anlamına gelmez.

Hukuki çerçeve içinde kaçtığı yere kadar kovalayacağım bu organize suç örgütü elemanını...

Dün gerekli hukuki girişimleri başlattık.

Kıvırmaya başladı bile

Ölümle tehdit eden şahsın kulağı çekilmiş olacak ki...

Dün bir tweet'le durumu kurtarmaya çalıştı.

*

Yazdığı şu:

"Benim kastettiğimin medeni ölü haline gelmek olduğunu herkes biliyor ama kasıtlı olarak kriminalize etmeye çalışıyorlar."

*

Sen busun işte eşkıya bozuntusu.

"Sinek gibi ezeriz" diye, "Merhametimizle hayattasın" diye yukarıdan yukarıdan atıp tutarken...

İşte böyle kıvırırsın.

*

Bari iki dakika ölüm tehdidinin arkasında dur.

Seni mafyanın yüz karası seni.”