Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: Ey köşe eşkıyası! Eli silahlı bir çete mi kurdunuz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tehdit içeren ifadelerle kendisine "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" diyen Star yazarı Cem Küçük'e yanıt verdi. Hakan, "Bu köşe eşkıyasına soruyorum; Eli silahlı bir çete mi kurdunuz? Mafyanızın babası kim?" diye tepki gösterdi. "Ölüm tehditleri falan vız gelir, tırıs gider" diyen Ahmet Hakan, Küçük hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Eşkıya gazete köşesine hükümran olmuş" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bu köşe eşkıyasına soruyorum:

-Sen "biz" derken kimleri kastediyorsun, bi' deyiver hele.

-"Siz" kimsiniz, kimler oluyorsunuz?

-Eli silahlı bir çete mi kurdunuz?

-Organize suç örgütü mü oluşturdunuz?

-Merhamet ettiklerinizi hayatta tuttuğunuz, merhamet etmediklerinizi katlettiğiniz bir terör örgütü müsünüz siz?

-Bu öldürmeye odaklı terör çetesinin başında kim var?

-Kaç tetikçiyle çalışıyorsunuz?

-Sinek gibi ezmekten söz ediyorsun, bu zamana kadar kimleri sinek gibi ezdiniz?

-Mafyanızın babası kim?

*

Ey köşe eşkıyası!

Madem dünya basın tarihine, "köşesinden ölümle tehdit eden köşe yazarı" olarak geçecek denli gözünü kararttın.

Gözünü daha da karart.

Ve şu sorulara cevap verecek yürekliliği göster.

Göster de, kimlerin tosunusun, bilelim.

MİT Müsteşarı Fidan'a soruyorum

SAYIN MİT Müsteşarı Hakan Fidan...

Dün gazete köşesinden benim için...

"İstesek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" diyen Cem Küçük adlı şahısla...

-Kurumunuzun herhangi bir ilişkisi var mıdır?

-Bu şahsın 30 Ağustos resepsiyonunda sizinle bir odaya çekilip yarım saat süren bir görüşme yaptığı söylenmektedir. Bu doğru mudur?

-Eğer doğruysa... Bu şahısla ne konuştunuz?

-Bu şahsın kendi gazete köşesinde size arkasını dayamış izlenimi vererek önüne geleni tehdit etmesinden, kendiniz ve kurumunuz adına rahatsız olmuyor musunuz?

*

Hiçbir önyargı taşımadan sorduğum bu sorulara bir yanıt vermeniz mümkün müdür?

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