Ahmet Hakan'dan savcılara suç duyurusu: Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Cem Küçük'tür

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı açıklamalarla Doğan Medya Grubu'nu hedef alan Star gazetesi yazarı Cem Küçük'e sert tepki gösterdi. Hakan, dün akşam yayınlanan programda, Cem Küçük'ün Hürriyet çalışanlarını hedef gösterdiğini söyleyerek, savcılara suç duyurusunda bulundu. Hakan, başlarına bir şey gelmesi durumunda Cem Küçük'ün bundan sorumlu olacağını söyledi.

Cem Küçük, Ahmet Hakan'ı tehdit etti

Cem Küçük, bugün (9 Eylül 2015) Star'da kaleme aldığı yazısında, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı tehdit içeren ifadelerle hedef alırken "Şizofreni hastaları gibi hâlâ kendini Hürriyet’in Türkiye’yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" dedi.