Özkök: Balyoz, Oraj ve Suga planlarını duymadım, hiçbir şey bilmiyorum

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Hilmi Özkök, Balyoz Davası’nda verdiği ifadede, “‘Balyoz’, ‘Oraj’ ve ‘Suga’ isimli planları duymadım, hiçbir şey bilmiyorum. Gelen ihbar mektupları vardı ama meşru değildi” dedi.

Genelkurmay Eski Başkanı Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman Balyoz Davası'nda 2. kez tanıklık için adliyeye geldi.

Balyoz Davası'nda aldıkları mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 62 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Özkök ve Yalman adliyede

Duruşma Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görülmeye başlandı.

25 tutuksuz sanığın katıldığı duruşmaya sanıklar ve avukatlarının yoklaması alınıyor. Balyoz Davası'nın Yargıtay tarafından bozulan bölümünü 62 sanık yönünden yeniden gören mahkeme ilk celse, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın "tanık" olarak dinlenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Özkök ve Yalman adliyeye giriş yaptı.

İlk celsede 25 beraat

Geçtiğimiz Haziran ayında ilk celsesi görülen duruşmada Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı doğrultusunda 25 sanık hakkında beraat, 62 sanık hakkında ise Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararı doğrultusunda değerlendirilmek üzere dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, sanıklardan hayatını kaybeden Halil Yıldız hakkındaki davanın ise düşürülmesine hükmetti.

Ana Balyoz davasında ifade vermişlerdi

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından 236 sanıklı Balyoz Ana Davası'nda geçtiğimiz hafta yeniden yargılanmasına başlanmış, dava kapsamında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın "tanık" sıfatıyla dinlenmişti. Duruşmada eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, "Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. 'Balyoz', 'Suga', 'Oraj' gibi planların hiçbirini duymadım. Balyoz'u basından duydum. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Bazı dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi" derken, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise, "Balyoz planına ilişkin istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim. Bu konu ile ilgili bu hareketin engellenmesi hususunda girişimim olmadı" diye konuşmuştu.