T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aytaç Yalman: Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım, basından öğrendim bu konuyu

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, yeniden görülen Balyoz davasıyla ilgili ifade verdi

03 Kasım 2014 17:08

Anayasa Mahkemesi’nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden başlayan Balyoz davasında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi. Yalman, "Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim bu konuyu" dedi. 

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yalman, ismi okunan sanıklardan generaller Çetin Doğan, Engin Alan, Ergün Saygun, ile emekli Albay Dursun Çiçek’i tanıdığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, Aytaç Yalman’a da Hilmi Özkök’e sorduğu soruları sordu. Yalman, "Bana tanıklık yapma fırsatı veren Anasaya Mahkemesi’ne şükranlarımı sunarım. Bu dava ile ilgili olarak size Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim bu konuyu. Bu konu ile ilgili bu haraketin engellenmesi hususunda girişimim olmadı” ifadelerini kullandı.

Yalman, üye hakimin “Vatan gazetesine bir demeç vermişsiniz?” demesi üzerine "Ben Vatan Gazetesi’ne demeç vermedim” dedi. Duruşma savcısı ise Yalman’a seminerde yapılan faaliyetlerin raporlarını alıp almadığını sordu. Yalman bu soruya da, "Bana gelmedi. 1. Ordu Komutanlığı’nda da olabilir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda da olabilir ama bana gelmedi. Seminerden haberdarım. Semineri ben istedim. Ancak katılamadım. O dönemde siyasi ve askeri yoğunluk vardı. Seminerin yapılması emrini ben verdim ancak gidemedim" yanıtını verdi.

Savcının, “Seminere ilişkin ses kayıtlarını ne zaman öğrendiniz?” sorusuna, “Ben basından öğrendim.” Diye cevap verdi.

Yalman’a da avukatlar ve sanıklar soru sormadı.

 

Doğan Akın - 30 soruda her yönüyle Balyoz davası süreci

 

ETİKETLER

aytaç yalmanbalyozdavamahkemebasından duydumhilmi özkökkara kuvvetleri komutanı

İlgili Haberler

Hilmi Özkök: Darbeyle ilgili duyum aldım, Balyoz Planı'ndan haberim yoktu

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök yeniden görülen Balyoz davasıyla ilgili ifade verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24