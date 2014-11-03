Aytaç Yalman: Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım, basından öğrendim bu konuyu

Anayasa Mahkemesi’nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden başlayan Balyoz davasında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi. Yalman, "Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim bu konuyu" dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yalman, ismi okunan sanıklardan generaller Çetin Doğan, Engin Alan, Ergün Saygun, ile emekli Albay Dursun Çiçek’i tanıdığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, Aytaç Yalman’a da Hilmi Özkök’e sorduğu soruları sordu. Yalman, "Bana tanıklık yapma fırsatı veren Anasaya Mahkemesi’ne şükranlarımı sunarım. Bu dava ile ilgili olarak size Balyoz planı ile ilgili istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim bu konuyu. Bu konu ile ilgili bu haraketin engellenmesi hususunda girişimim olmadı” ifadelerini kullandı.

Yalman, üye hakimin “Vatan gazetesine bir demeç vermişsiniz?” demesi üzerine "Ben Vatan Gazetesi’ne demeç vermedim” dedi. Duruşma savcısı ise Yalman’a seminerde yapılan faaliyetlerin raporlarını alıp almadığını sordu. Yalman bu soruya da, "Bana gelmedi. 1. Ordu Komutanlığı’nda da olabilir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda da olabilir ama bana gelmedi. Seminerden haberdarım. Semineri ben istedim. Ancak katılamadım. O dönemde siyasi ve askeri yoğunluk vardı. Seminerin yapılması emrini ben verdim ancak gidemedim" yanıtını verdi.

Savcının, “Seminere ilişkin ses kayıtlarını ne zaman öğrendiniz?” sorusuna, “Ben basından öğrendim.” Diye cevap verdi.

Yalman’a da avukatlar ve sanıklar soru sormadı.

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