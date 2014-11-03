Hilmi Özkök: Darbeyle ilgili duyum aldım, Balyoz Planı'ndan haberim yoktu

Yeniden görülen "Balyoz Davası'nda "tanık" sıfatıyla dinlenen Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, ""Balyoz", "Suga", "Oraj" gibi planların hiçbirini duymadım. Balyoz'u basından duydum. Suç tarihinde Genelkurmay Başkanıydım. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Bazı dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi" diye konuştu.

Duruşmaya verilen 1 saatlik öğle arasının ardından tanıklar eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın dinlenileceği belirtildi. Sesli ve görüntülü kayıt sistemi yapılan duruşma salonuna ilk olarak eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök alındı. Kimlik tespiti yapılan Özkök'e sanıkları tanıyıp tanımadığı soruldu. Mahkeme heyetinin önünde hazırlanan bölümde oturarak isimleri tek tek okunan sanıklardan Çetin Doğan, Özden Örnek, Bilgin Balanlı, Doğan Temel, Dursun Çiçek, Engin Alan, Ergin Saygun gibi isimleri tanıdığını "Evet", tanımadığı isimleri "Hayır" şeklinde ifade etti.

‘Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım’

"Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim" diyen Özkök'e Mahkeme Başkanının "Balyoz, Çarşaf, Oraj ve Suga gibi planlardan bilginiz var mı" sorusu üzerine Özkök, "Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. "Balyoz", "Suga" "Oraj" gibi planların hiçbirini duymadım. Balyoz'u basından duydum. Suç tarihinde Genelkurmay Başkanıydım. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Bazı dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi" dedi.

‘İmzasız ihbar mektupları geliyordu’

Mahkeme Başkanı'nın, "Bazı dedikodular geliyor dediniz. Kim söylüyordu bu bilgileri" diye sorması üzerine Özkök, "Basından duyuyordum. İmzasız ihbar mektupları geliyordu. Bu mektuplar askeriye dışından geliyordu" diye konuştu. Mahkeme Başkanı'nın "Seminerde olası planın işlenmemesi konusunda yazışmanız oldu mu" sorusuna ise, "Genelkurmay ile kuvvet arasında yazışma olmadı. Böyle bir yazışma olmaz zaten" dedi.

Salondaki kimse soru sormadı

Özkök'e daha sonra sanık ile avukatların sorusu olup olmadığı soruldu. Sanıklar ve avukatlar Özkök'e soru sormadı. Özkök'ün ifadesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Yargılama sabah saatlerinde başladı

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'yla ilgili verdiği "Hak ihlali" kararının ardından aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu 236 tutuksuz sanığın yargılanmasına sabah saatlerinde başlanmıştı.

Yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmişti

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihli “Hak ihlali" kararı doğrultusunda 236 hükümlünün infazlarının durdurularak tahliyelerine ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti.

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