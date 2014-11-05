Hilmi Özkök: Balyoz'da doğrudan sorumluluğum yok, vicdanım rahat

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararıyla yeniden yargılanmanın yolu açıldığı Balyoz Davası’nda sanıkların taleplerine rağmen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince ifadeye çağrılmadığı için ifade vermeyen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Ergenekon Davası’nda mahkeme çağırınca derhal gittiğini belirterek, “Beni doğrudan sorumlu kılmıyor bu durum. İçim rahat. Balyoz Davası’nda da aynı şey oldu. Mahkeme çağırdı, koşa koşa gittim. Mahkemenin takdiri böyle oldu. Vicdanımı rahatsız edecek bir durum yok” dedi.

Yeniden yargılanmanın başladığı Balyoz Davası’nda eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte tanık sıfatıyla ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, “Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım” dedi.

Özkök, önceki günkü ifadelerinin ardından Vatan gazetesine konuştu.

Vatan gazetesinin Özkök'e sorduğu sorular ve eski Genelkurmay Başkanı'nın verdiği cevaplar şöyle:

Arkadaşlarınız, masumiyetlerini kanıtlayacak tanıkların konuşmasını 4 yıl beklediler. On beş dakikalık bir tanıklık…

“Evet ama kusuru bize ait değil. Bildiğiniz gibi Ergenekon davasında da tanıklığıma başvuruldu. Mahkeme çağırdı ve derhal gittim. Balyoz davasına bakan mahkemenin çağrısına da derhal icabet ettim.”

“Sizi bekleyenler için çok zor olmuştur herhalde. Çare olacağından emin olduğunuz bir tanıklığı 4 yıl esaret altında beklemek kolay anlatılır bir duygu değildir herhalde…”

“Beni doğrudan sorumlu kılmıyor bu durum. İçim rahat. Balyoz davasında da aynı şey oldu. Mahkeme çağırdı, koşa koşa gittim. Mahkemenin takdiri böyle oldu. Vicdanımı rahatsız edecek bir durum yok.”