Balyoz'da yeniden yargılama başladı; Özkök ve Yalman adliyeye geldi

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından Balyoz Davası İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. Tanık olarak dinlenecek olan Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de adliyeye geldi.

1 Mayıs 2014'te tutuklu bulunduğu Mamak Askeri Cezaevinde beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Kurmay Albay Murat Özenalp duruşma salonunda ilk kez sanıklar arasında yer almadı. Özdenalp'in yerine sanıklar arasına Sema Özenalp oturdu.

Özkök ve Yalman adliyede

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, aralarında emekli generaller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Bilgin Balanlı ile, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın da olduğu 236 sanıklı davada bugün, daha önceki süreçte dinlenmeyen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman da tanık olarak dinlenecek.

Özkök ve Yalman, tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Özlem Karaçam, tanık olarak çağrılan Özkök ve Yalman'ın duruşmaya geldiklerini ve tanık odasında bekletildiklerini belirtti. Karaçam, ilk olarak Özkök'ün ardından ise Yalman'ın dinleneceğini bildirdi.

Balyoz Ana Davası’nda yeniden yargılama başladı

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası’yla ilgili verdiği "Hak ihlali" kararının ardından aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu 236 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Kimlik tespiti yapıldı

Duruşma Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülmeye başlandı. Mahkeme heyet duruşmaya tutuksuz sanıkların kimlik tespitiyle başladı.

204 sanık katıldı

Duruşmaya aralarında emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Albay Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu 204 tutuksuz sanık katıldı 32 sanık ise duruşmaya gelmedi. Sanıkların ardından avukatların yoklaması yapılıyor.

GS Başkanı Yarsuvat da duruşmada

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat da dava sanıklarından Tümgeneral Ahmet Yavuz’un avukatı olarak duruşma salonundaki yerini aldı.

Yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmişti

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin 18 Haziran 2014 tarihli "Hak ihlali" kararı doğrultusunda 236 hükümlünün infazlarının durdurularak tahliyelerine ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti. Mahkeme ayrıca, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın 10 Kasım’daki duruşmaya tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

Yargıtay’dan bozulan dava 10 Kasım’da

Öte yandan Balyoz Davası’nda aldıkları mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yargılandığı davada, mahkeme ilk celse kararını vererek 25 sanığın beraatına, 62 sanığın ise dosyasını ayırarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti. Dosyası ayrılan 62 sanığın yargılandığı dava ise 10 Kasım 2014 tarihine ertelenmişti.