Balyoz avukatı Ülgen: O kadar net anlattılar ki, Özkök ve Yalman'a soru sormak aptallık olurdu

Anayasa Mahkemesi'nin “haklarının ihlal edildiği” yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen “Balyoz Planı” davasındaki bazı sanıkların avukatı Celal Ülgen, “Duruşmada her iki tanık da o kadar net, o kadar açık, o kadar duru bir ifadeyle olayı anlattı ki soru sormak ahmaklık olur, aptallık olurdu” dedi.

Duruşmanın ardından adliyenin bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Ülgen, bugünkü duruşmada, 5 yıldır dinlenmeyen 2 tanığın 15 dakikalık sürelerde bütün ifadelerini bitirdiklerini söyledi.

Ülgen, duruşma çıkışında mahkeme başkanından yarınki aşamayı sorduğunu belirterek, "Öğrendiğimiz kadarıyla yarın geri kalan sanıklar ifadelerini tamamladıktan sonra avukatlara geçilecek. Avukatlar da akşama kadar sürecek. Akşam saatlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen liste üzerinde mahkeme heyeti resen bilirkişi kurulu seçerek, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verecek ve dosyayı talik edecek. Tahminen ocak ayına gün verecek" diye konuştu.

Bundan sonraki aşamanın, Anayasa Mahkemesi'nin "ihlal" olarak tespit ettiği ikinci ayak olan "dijital deliller" olduğunu anlatan Ülgen, "Birinci ayak, bugün tanıklarla beraber çöktü. İkinci ayağın çökmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülgen, şunları kaydetti:

"Üçüncü bir aşama da ülkeyi, yargısını bu hale getiren yargı içerisindeki çetenin deşifre olması, deşifre edilmesidir. Bu aşama, yargıçlardan, temyiz mahkemesi yargıçlarından başlayıp savcılara kadar adliye içerisindeki unsurların temizlenmesi aşaması olacaktır."

‘Oradaki kişiler, böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylüyorlar’

Bir gazetecinin "Tanıkların dinlenilmesi sürekli isteniyordu. Sanık avukatları neden hiç soru sormadı?" şeklindeki sorusuna Ülgen, şu yanıtı verdi:

"Çünkü duruşmada her iki tanık da o kadar net, o kadar açık, o kadar duru bir ifadeyle olayı anlattı ki soru sormak ahmaklık olur, aptallık olurdu. Mahkemede hiçbir meslektaşımın ya da hiçbir komutanın bu aptallığı göstereceğini elbette düşünemem. Çünkü, oradaki kişiler böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Hangi soruyu soracaksınız? Karşılaştıklarını ortaya çıkaran bir soru mu sorulması gerekir? Böyle bir şey yok. Olmayan şeyin tanıklığı zaten olmazdı ama biliyorsunuz iddianamede, Aytaç Yalman paşayla Hilmi Özkök paşanın 'Balyoz darbe planını engellediği' yolunda bir ifade vardı. Her ikisi de 'bilmediğimiz, görmediğimiz şeyi nasıl engelleriz' dediği için herhangi bir soru sorulmamıştır."

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülen davanın 2. duruşmasına 187 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Dün dinlenilen tanıkların ardından sanıklar ve avukatlarının tanık beyanlarına ve heyet tarafından oluşturulan dijital delilleri inceleyecek bilirkişi listesine karşı diyecekleri sorularak devam ediyor.

Emekli Tuğamiral Kayalar: Sonunda tanıklar lütfedip konuşabildiler

Tutuksuz sanıklardan Emekli Tuğamiral Osman Kayalar, "Sonunda tanıklar lütfedip de konuşabildiler. Ve darbe planı olmadığını söylediler. Artık daha fazla maddi kayba uğramak istemiyorum. Uğradığım zararların telafisini istiyorum. Yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Dosyadaki pek çok bilirkişi ve uzman mütalaası var. Dijital kayıtların başka tarihlerle eklendiğini göreceksiniz. Bizi bunlarla suçladılar çünkü. Silivri Vergi Dairesi’ne yatırdığım mahkeme harcının da tarafıma yatırılmasını istiyorum" dedi.

‘Tanık beyanlarına itirazım yok’

Emekli Oramiral Özden Örnek ise, "Tanık beyanlarına itirazım yok. Bilirkişi listesini tanımıyorum. Her bir bilirkişinin özgeçmişini, hangi okullarda okuduğunu, bilirkişi sertifikası var mı yok mu bunların bildirilmesini istiyorum. Bu davada 20 Ocak 2014 tarihli bilirkişi raporu da dahil olmak üzere16 bilirkişi raporu var. Sanıkların da aldırdıkları raporlarla toplamda da 40 rapor var. Bundan önceki mahkeme bilimsel gerçekleri reddetti" diye konuştu.

Özkök ve Yalman tanık olarak dinlendi

Yeniden görülen "Balyoz Davası"nda dün "tanık" sıfatıyla dinlenen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, "Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. ’Balyoz’, ’Suga’, ’Oraj’ gibi planların hiçbirini duymadım. Balyoz’u basından duydum. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Bazı dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi" diye konuşmuştu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise, "Balyoz Planı’na ilişkin istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim. Bu konu ile ilgili, bu hareketin engellenmesi hususunda girişimim olmadı" demişti.

Yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmişti

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin 18 Haziran 2014 tarihli "Hak ihlali" kararı doğrultusunda 236 hükümlünün infazlarının durdurularak tahliyelerine ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti.