Balyoz davası bugün başlıyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilen 236 Balyoz davası sanığının yeniden yargılanmasına bugün başlanacak.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014-188 esas numarası verdiği ‘Balyoz Planı’ davasının ilk duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılacak.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da tanık olarak duruşmaya katılması bekleniyor.

AYM, 18 Haziran'da Balyoz davasına ilişkin 230 bireysel başvuruyu birleştirerek tek dosya üzerinden incelemiş, dijital deliller ve tanık dinlenmesiyle ilgili konularda sanıkların haklarının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti. Karar, Genel Kurul’un 17 üyesinin oybirliğiyle alınmıştı.

AYM'nin kararının ardından, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi de Balyoz davasından hüküm giyen, cezaevindeki tüm sanıkların tahliyesini kararlaştırmıştı. Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında yargılamanın yenilenmesine hükmederek, sanıkların tutukluluk ve hükümlülükte geçirdikleri süre dikkate alındığında infazın devamının mağduriyete yol açacağı gerekçesiyle infazının durdurulmasına karar vermişti.

Dosyası ayrılanların duruşması 10 Kasım'da

Öte yandan aldıkları mahkûmiyet kararları Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce bozulan 88 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 25 sanığın beraatine karar verirken, 62 sanığın dosyasını ayırmıştı. Dosyası ayrılan 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması ise 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak.