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Özgür Gündem'in 6 nöbetçi eş yayın yönetmenine daha soruşturma!

Gazetenin kampanyasına katılan 37 isme soruşturma açıldı

15 Haziran 2016 16:48

Özgür Gündem Gazetesi’nin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle 6 isim hakkında daha soruşturma başlatıldı.

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyası kapmasında gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Bianet kurucusu Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi Eski HDP Milletvekili Beyza Üstün, gazeteciler Mehmet Güç, Tuğrul Eryılmaz, İMC TV Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı ve yazar Şehmus Diken hakkında da 'örgüt propagandası' iddiası ile soruşturma açıldı.

Sözkonusu isimlere açılan soruşturmalarla birlikte bugüne kadar kampanyası kapmasında 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' görevini üstlenen 37 isme soruşturma açılmış oldu.

Son olarak haklarında soruşturma açılan gazeteciler İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, Avukat Ayşe Batumlu ve HDP eski milletvekili Hasip Kaplan, 13 Haziran'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

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