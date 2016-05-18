Özgür Gündem’in nöbetçi eş yayın yönetmenleri hakkında soruşturma!

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi genel yayın yönetmenliği’ kampanyasına katılan Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Eren, Ayşe Düzkan, Mustafa Sönmez ve Melda Onur hakkında soruşturma başlatıldı.

3 Mayıs’ta Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan’ın başlattığı nöbeti, Melda Onur, Ertuğrul Mavioğlu, Eşber Yağmurdereli, Erol Önderoğlu, Ayşe Düzkan, Fehim Işık, Yıldırım Türker, Mustafa Sönmez, Faruk Eren, Ahmet Abakay, Celal Başlangıç, Uğur Güç, Nurcan Baysal ve Ragıp Duran sürdürdü.

Nöbete katılan Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Eren, Ayşe Düzkan, Mustafa Sönmez ve Melda Onur hakkında soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Mavioğlu, soruşturmanın açıldığını gazeteden öğrendiğini söyleyerek, “Bence hayırlı olmuştur. Amaç zaten böyle bir şeydi, gideriz savunuruz gazetemizi” diyerek şunları söyledi: “Bu memlekette haber yazıldı, gazetede yazı yazıldı, bilgi verildi, bilgi paylaşıldı diye insanları içeri atacaklarsa yapacak bir şey yok. Demek ki bizim söz söyleme mecralarımızın sınırları daralıyor demektir.

Bu da tabi daha güçlü kavgaları gerektirir. Biz de yapılacak ne varsa, elimizden geleni ardımıza koymayız o zaman. Misafir yayın yönetmenini bile ‘Nasıl yakalayalım da, nasıl soruşturalım’ diye bakıyorlarsa bu kampanya hedefine ulaşmış demektir.”

Aksoy: Sansürü dayanışmayla kırıyoruz

Özgür Gündem'in 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde başlattığı Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyası devam ediyor. Bugüne kadar 16 gazeteci dayanışmaya katıldı.

Bianet’ten Elif Akgül'e konuşan Özgür Gündem editörlerinden Günay Aksoy bu süre içinde nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin kendilerini farklı alanda beslediklerini söylüyor.

“Genel yayın yönetmeni olan arkadaşlarımızın gazetemize başta manevi olmak üzere çok katkısı oldu” diyen Aksoy, bu dayanışmanın sadece Özgür Gündem’e yönelik değil tüm basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara karşı oluşmuş bir dayanışma olduğunu vurguladı.

“Biz de bunları aşmak, yok edilmek istenen gazeteciliği nasıl hayatta tutabiliriz, nasıl etik gazeteciliğe devam ederiz diye düşünürken önce dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik.”

Aksoy, bunun üzerine gazeteciler ve meslek örgütleriyle iletişime geçtiklerini, dayanışma nöbetinin böyle ortaya çıktığını söylüyor.

Aksoy “Dayanışmaya ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. Sansürsüz isteyen insanlardan olumlu tepki alıyoruz çünkü biz bu kampanyada sansürü dayanışmayla kırıyoruz” diyor.

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası en az 30 gün daha devam edecek. Özgür Gündem ayrıca, “misafir köşesi”nde gazete ile dayanışmak isteyenlerin makalelerini de yayımlıyor.