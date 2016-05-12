Özgür Gündem'in nöbetçi eş yayın yönetmenliği görevini Melda Onur devraldı

Özgür Gündem gazetesinde başlatılan "Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasının 10’uncu gününde, nöbeti eski CHP milletvekili Melda Onur devraldı. Onur, “Özgür Gündem’in yanında olmak özgür ifadenin, basın özgürlüğünün yanında olmak anlamına geliyor” dedi.

DİHA'nın haberine göre, sağlık sorunlarından kaynaklı gündem toplantısına katılamayan Onur, yazacağı dayanışma yazısı ile desteğini sunacak.

Özgür Gündem gazetesi çalışanlarına yönelik baskılara dikkat çeken Onur, “İktidar tarafından, muhabirinden genel yayın yönetmenine, çizerine kadar çeşitli suçlarla tutuklandığı ya da mahkeme karşısına çıkarıldığı bugünlerde basın ile dayanışmak önemlidir. Bu yüzden özellikle iktidarın hedef aldığı medya kuruluşlarına sadece vatandaşların değil diğer medya kuruluşların da destek vermesi anlamlı olur. Bunun diğer bütün medya kuruluşlarından bekliyoruz” dedi.

“Özgür Gündem’in yanında olmak özgür ifadenin yanında, basın özgürlüğünün yanında olmak anlamına geliyor” diyen Onur şöyle devam etti: “Tabii ki farklı gazetelerde farklı fikirlerde olabilirler ama bugün Özgür Gündem’in yarın başka gazetenin Cumhuriyet’in, Evrensel’in, BirGün’ün yanında olmak fikir özgürlüğünün yanında olmak gerek.”