Özgür Gündem'de baskılara karşı basın özgürlüğü nöbeti

Basına yönelik baskılara karşı Özgür Gündem gazetesinde düzenlenen “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasının başlangıcı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde verildi. Gazetenin bu sabahki ilk gündem toplantısı ile başlayan kampanyanın ilk nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenleri, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) Eş Başkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan oldu.

Galatasaray’da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla gerçekleştirilen açıklamanın ardından TGS Genel Başkanı Uğur Güç, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Evrensel Yazarı Fehim Işık’ın aralarında bulunduğu bir grup gazeteci Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğiyle ilgili kampanyasına dair basın toplantısı için gazete binasına gitti.

Burada gazete çalışanları ile yapılan basın toplantısında konuşan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Ahmet Birsin, Dünya Basın Özgürlüğü gününün Türkiye’de basın üzerindeki baskılarla karşılandığını belirtti ve Özgür Gündem’in yaşadığı baskıları anlattı. Nöbetçi yayın yönetmenliği kapsamında konuşan Birsin, Aydın Engin, Celal Başlangıç, Banu Güven, Murat Çelikkan, Ayşe Düzkan, Beyza Üstün, Şebnem Korur Fincancı, Ragıp Duran, Kumru Başer, Jülide Kural, İhsan Çaralan, İhsan Eliaçık ve Hasip Kaplan’ın da aralarında bulunduğu birçok ismin nöbetçi yayın yönetmenliğine katılacaklarının bilgisini verdi.

Toplantıda Hasip Kaplan, Fatih Polat, Fehim Işık ile dün nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevine başlayan Nevin Erdemir ile Hakkı Boltan da birer konuşma yaptı.

Basın toplantısının ardından yarın çıkacak olan gazetenin manşet toplantısı birlikte gerçekleştirildi ve yarının manşeti birlikte atıldı.