Özgür Gündem'in ilk nöbetçi eş yayın yönetmenleri: Amacımız Ape Musa ve Gurbetelli Ersöz geleneğini devam ettirmek

Özgür Gündem gazetesi, son dönemde artan soruşturmalar sonrası 'Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyası başlatıldı. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde verilen kampanyanın ilk ilk Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenleri, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) Eş Başkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan oldu. Erdemir ve Boltan, "Amacımız Ape Musa, Gurbetelli Ersöz geleneğini devam ettirmektir" derken, Özgür Gündem Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin de "1 ay sürecek basın özgürlüğüne dönük çalışmayı başlattık. Her gün bir kişi, eş genel yayın yönetmenliği için gazetemizde nöbet tutacak" ifadesini kullandı.

Özgür Gündem'e destek için yapılan toplantıya, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Uğur Güç, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, gazeteci Fehim Işık, Özgür Gündem Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile ilk nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenleri ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) Eşbaşkanları Hakkı Boltan ve Nevin Erdemir katıldı.

"10 ayda 99 soruşturma açıldı"

Toplantıda ilk olarak konuşan Özgür Gündem Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, "Haber yaptığımızda fiziksel şiddete maruz kalıyoruz, tutuklama riskiyle karşı karşıya kalıyoruz" dedi. Birsin, gazetecilerin resmi söylem dışında haber yaptıklarında ya "terörist" ya da "casus" olarak nitelendirildirildiğini söyledi. Birsin, "2015 Temmuz ayından beri gazetemize toplamda 146 soruşturma, 98 dava açıldı. Eş genel yayın yönetmenleri ve Yazı İşleri Müdürleri'mize dönük tutuklama talepleri de davaya dönüştü" dedi. Birsin, "Toplumun haber alma hakkı elinden alınmış durumda. Bu yüzden 3 Mayıs Dünya Gazeteciler Günü’nde böyle bir karar aldık. 1 ay sürecek basın özgürlüğüne dönük çalışmayı başlattık. Her gün bir kişi, eş genel yayın yönetmenliği için gazetemizde nöbet tutacak" diye konuştu.

40 isim nöbet tutacak, Demirtaş da yazacak...

Kampanya hakkında bilgi veren Birsin kampanyaya aralarında Hakkı Boltan, Nevin Erdemir, Uğur Güç, Celal Başlangıç, Banu Güven, İhsan Eliaçık, Melda Onur, Jülide Kural ve Hasip Kaplan'ın da bulunduğu 40'ı aşkın ismin katılacağını söyledi. Yine aralarında HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Kürşat Bumin gibi isimlerin de gazeteye destek için köşe yazısı yazacağını ifade eden Birsin, dayanışma çağrısı yaptı.

" En çok korktukları..."

Kendisinin de gazeteye destek olmak için yazacağını belirten Hasip Kaplan, "En çok korktukları halkla birebir bağı olan muahalif basındır. İnsanlığa karşı işlenecek suçların delillerini basın ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Amacımız Ape Musa ve Gurbetelli Ersöz geleneğini devam ettirmek"

Gazetenin ilk Eş Genel Yayın Yönetmeni Nevin Erdemir, kendisinin de Özgür Gündem geleneğinden geldiğini belirterek, "Bu ülkede bırakın basın özgürlüğünü, maalesef gazetecilik dahi yapılamıyor. Amacımız Ape Musa, Gurbetelli Ersöz geleneğini devam ettirmektir. Dayanışmayla var olan iktidarın eğilimlerini boşa çıkartacağımıza inanıyorum" dedi. Eş Genel Yayın Yönetmenlerinden Hakkı Boltan da, "Türkiye'de basın baskı altında. Bu baskılar Özgür Gündem'e karşı alabildiğince üst seviyede" diye konuştu. Tüm basın organlarına baskının tek bir yerden geldiğini dile getiren Boltan, " Ayakta durmak için beraber mücadele etmek gerekiyor. Özgür Gündem bunu göstermiştir" dedi.