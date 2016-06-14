Hasan Cemal Özgür Gündem Eş Yayın Yönetmenliği nöbetinde: Karanlıkta en büyük payı alan Kürt gazetecilerdir

Özgür Gündem gazetesinde başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasının 43. Yayın Yönetmeni T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal oldu. Gazetenin gündem toplantısında 24 yıl sonra yeniden yayın yönetmeni koltuğuna oturduğunu söyleyen Cemal, “Yaratılan korku düzenine ve despotluğa karşı bir yandan mesleğimizin bağımsızlığını korumak öbür yandan demokrasi, özgürlük ve eşitlik adına mücadele etmeliyiz. Bu nedenle gözaltı, işkence, tutuklama ve ölümle karşı karşıya olan Kürt meslektaşlarımızla dayanışma göstermek mesleki görevimizdir” dedi.

Kürt gazetecilerin tutuklanması, gazetenin Eş Genel yayın Yönetmeni Eren Keskin’e dava açılması, gazeteye soruşturma ve davaların açılması nedeniyle Özgür Gündem tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyası devam ediyor. Gazetenin bugünkü 43gündem toplantısına 43. Yayın Yönetmeni olarak katılan Hasan Cemal, editörlerden gündemdeki konu başlıkları ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Toplantının devamında özellikle son bir yılda medya alanında yaşanan baskılara ilişkin konuşan Hasan Cemal, “Bu dönemde gazetelerin haber merkezleri ve yazı işlerinde gerçek haberler çöpe gidiyor. Öylesine bir korku iklimi yaratılmış durumda ki ancak iktidarın istediği gazetecilik yapılıyor. Bunun tersi yapıldığında soruşturma, dava, hapis yolu açılıyor” dedi.

“Kürt gazeteciler ateş altında çalışıyor”

“Türkiye’de gazeteciliğin ne kadar karanlık bir dönemden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz” diyen Hasan Cemal, “Bu karanlık dönemde sıkıntıdan ve karanlıktan en büyük payı alanlar, Kürdistan coğrafyasında gazetecilik yapmaya çalışan Kürt meslektaşlarımdır. Böyle bir dönemde hem Özgür Gündem çalışanlarına hem de Kürt gazetecilere Allah kolaylık versin. Ateş altında çalışıyorsunuz” ifadesini kullandı.

“Kürt medyasının 90’lı yıllardan daha ağır ve sancılı bir dönemden geçtiğini” ifade eden Hasan Cemal, “Bütün baskılara rağmen gazeteciliği sürdürenlere destek olmak sadece mesleki dayanışma demek değildir. Aynı zamanda onların demokrasi, özgürlük ve eşitlik adına verdikleri mücadeleye bir nebze olsun arka çıkmaktır” dedi.

“Korku düzenine ve despotluğa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz”

“Türkiye medyasının 90’lı yıllarda Kürt gazetecilerin yaşadıklarına göz yumduklarını, el uzatmadıklarını, acılarına dokunmadığını” söyleyen Hasan Cemal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle bu dönemde bunu telafi etmekle karşı karşıyayız. Çünkü Kürt gazetecilerin dertleri ve sorunları aynı zamanda Türk gazetecilerinin de sorunlarıdır. Bir tarafa gözünü kapattığın vakit kendi kuyunu da kazmış olursun. Yaratılan korku düzenine ve despotluğa karşı bir yandan mesleğimizin bağımsızlığını korumak öbür yandan demokrasi, özgürlük ve eşitlik adına mücadele etmeliyiz. Bu nedenle gözaltı, işkence, tutuklama ve ölümle karşı karşıya olan Kürt meslektaşlarımızla dayanışma göstermek mesleki görevimizdir.”

Hasan Cemal, gün boyu gazete merkezinde haber toplantılarına katılarak dayanışma nöbetini devam ettirecek.

Kampanyaya soruşturma

Öte yandan gazetenin başlattığı kampanyaya katılanlar hakkında soruşturma açıldı. Şimdiye kadar gazetede nöbetçi yayın yönetmenliği yapan, T24 yazarı Nurcan Baysal, gazeteci Celal Başlangıç, Ahmet Abakay, Fehim Işık, Avukat Eşber Yağmurdereli, İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Necmiye Alpay, Uğur Karadaş, Öncü Akgül ve HDP Eski Milletvekili Hasip Kaplan, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

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