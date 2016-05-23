Özgür Gündem'in 12 nöbetçi eş yayın yönetmenine soruşturma; 4 gazeteci ifade verdi!

Özgür Gündem Gazetesi’nin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için haklarında açılan soruşturma kapsamında gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, Ayşe Düzkan ve Faruk Eren, İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye gitti. Gazeteciler ifade vermeye giderken, 4 gazeteciye daha aynı konu kapsamında soruşturma açıldığı duyuruldu. Böylelikle şu ana kadar kampanyaya katılan ve haklarında soruşturma açılan gazeteci sayısı 12 oldu.

Dicle Haber Ajansı'ndan Evrim Kepenek'in haberine göre, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TGS Başkanı Uğur güç, TGC Temsilcisi Sibel Güneş ve gazeteci Elif Ilgaz, haklarında soruşturma başlatılan gazetecilerle dayanışmak için adliyedeydi.

İfade öncesi adliye önünde haklarında soruşturma açılan gazeteciler adına DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren konuştu.

“Utanç bir durum”

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için haklarında soruşturma açıldığını söyleyen Eren, haklarında soruşturma açılan diğer isimlerin de her hafta Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye geleceklerini kaydetti.

Türkiye’de basın özgürlüğünün çok vahim bir duruma geldiğini vurgulayan Eren, “Gazeteciler ile dayanışma gösteren gazetecilere bile dava açılması durumun ne kadar utanç bir boyutta olduğunu gösteriyor” diyerek, gazetecilere yönelik baskılarda dayanışma göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya da, hakkında “Örgüt propagandası” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılığa ifade verecek.

4 gazeteciye daha soruşturma açıldı

Öte yandan Özgür Gündem Gazetesi Avukatı Özcan Kılıç’ın verdiği bilgilere göre, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için gazeteci Ragıp Duran, T24 yazarı Nurcan Baysal ve Ömer Ağın ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay hakkında da “Örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. Böylelikle Özgür Gündem ile dayanışma içinde olan 12 gazeteciye soruşturma açılmış oldu.