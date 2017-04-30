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Kültür-Sanat

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul’dan 1 Mayıs çağrısı

"Selin Erdem için saygı duruşuna ne dersiniz?"

30 Nisan 2017 21:21

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, 1 Mayıs için çağrıda bulundu.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Cumbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs’ta sanatçıların setleri, sahneleri ve stüdyoları tatil etmesi çağrısında bulundu.

Cumbul, Oyuncular Sendikası’nın “1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı 2009 tarihinde resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs’ı hep birlikte dayanışma içinde, keyifle kutlayabilmek için setleri, sahneleri ve stüdyoları tatil etmenizi istiyoruz” çağrısını paylaştı.

"Saygı duruşuna ne dersiniz?"

İşverenlere de çağrıda bulunarak çocuk işçiliği eleştiren Cumbul’un son mesajında ise iş cinayetleri ile ilgiliydi. Cumbul, “1 Mayıs 2012’de sette meydana gelen iş cinayetinde set işçisi Selin Erdem, hayatını kaybetmişti. O ve hayatını çalışırken kaybeden ve kaza denilip geçilen işçiler için 1 Mayıs 2017 günü saygı duruşuna ne dersiniz?” dedi.

 

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