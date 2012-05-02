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Yaşam

Dizi film setinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

"Arka Sıradakiler" adlı dizinin Kağıthane'deki setinde meydana gelen kaza ölümle sonuçlandı Dizinin sanat asistanlarından Selin Erdem hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

02 Mayıs 2012 07:18

Arka Sıradakiler" adlı dizinin Kağıthane'deki setinde meydana gelen kaza ölümle sonuçlandı. Dizinin sanat asistanlarından Selin Erdem hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Habertürk'ün haberine göre, kaza, İstanbul Kağıthane Altunay Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizinin çekim arasında aralarında sanat asistanı Selin Erdem'in de bulunduğu bir grup, kaldırım üzerinde sohbet etmeye başladı. Bu sırada freni patladığı iddia edilen film ekibinin araçlarından İdris F. yönetimindeki 34 TH 8305 plakalı kapalı kasa minibüs, yokuştan inerken hızla dizi ekibine çarptı.
 
Kazada aracın altında kalan Selin Erdem ve Ömer Özcan ile araç sürücüsü İdris F. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan Ömer Özcan ve İdris F. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, aracın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Selin Erdem ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan 26 yaşındaki Selin Edem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

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