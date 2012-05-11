Oyuncular ayaklandı: Dizi setlerinde ölmek istemiyoruz

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası üyesi bir grup, Galatasaray Meydanı’na toplanarak “Setlerde Ölmek İstemiyoruz” yazılı pankart açtı.

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine- Sen) üyesi bir grup, Beyoğlu Galatasaray Meydanı’na toplanarak “Setlerde Ölmek İstemiyoruz” yazılı pankart açtı. Selin Erdem’in fotoğraflarının taşındığı protesto gösterisine ablası Sema, ağabeyi Serkan Erdem ile Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alabora, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Başkanı Janset Paçalı, Senaryo Yazarları Derneği Başkanı İlker Barış ile 50’ye yakın set çalışanı katıldı. “Sigortalı çalışmak istiyoruz“, “Yaşasın özgür sinema” yazılı dövizler taşıyan grup “setlerde ölmek istemiyoruz” diye sloganları atıldı.

Eylemde söz verilen abla Sema Erdem, “Ben artık kimsenin ölmesini istemiyorum, bu bir mukadderat değildir” diyebildi. Gözleri dolan abla daha fazla konuşamadı. Mehmet Ali Alabora da, şunları söyledi:

“Selin’in acısını ailesiyle, çalışma arkadaşlarıyla paylaşmanın yanı sıra birşeyi kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Biz bugünden itibaren öncelikle iki sendika olarak Sine -Sen’le birlikte çalışma koşullarımızın iş güvenliği açısından sorumluluğunu alıyor ve gelecek haftadan itibaren setlerde çalışma standartlarımızı başlatıyoruz. Yapımcı meslek birlikleriyle dün bunu paylaştık. Onlarda bu çalışmanın içinde olmak istediklerini dile getirdiler. Çalışma Genel Müdürlüğü de bu çalışmanın içinde olacak. Eylül ayına kadar setlerimizin çalışma standartlarını belirleyerek kanunun bize tanıdığı iş güvenliğini kendi irademizle sağlamak için bugün harekete geçiyoruz. Bu aynı zamanda bunun duyurusudur. Bir daha Selinler kaybetmek istemiyoruz.”

Oyuncu Janset Paçalı da “Biz de BİROY olarak sendikaların bu çalışmalarında her zaman yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Amacımız kimseyle kavga etmek değil, kimseyi karşı taraf olarak görmek değil. Hepimiz aynı dalda oturuyoruz, aynı mesleğin içindeyiz. Amacımız sektörü daha iyi bir hale getirmek ve eğlence sektöründe can kaybına sebep olmadan çalışma şartlarını yürütebilmek. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Bütün ilgilileri de ortak çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

Senaryo Yazarları Derneği Başkanı İlker Barış ise, “Bizler, bildiğiniz gibi setlere gitmiyoruz . Setlerdeki çalışma koşullarının hepimiz farkındayız. Sendikaları ve sinema emekçilerini destekliyoruz. Her hareketlerinin arkasında olacağız. Ve bizler de bunları düzeltmek için harekete geçtik” şeklinde konuştu.

Sinema Emekçileri Sendikası adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Hale İşsever;

“Hayalleri süsleyen bir dünyayı yaratırken, hayatlarımızdan olmak istemiyoruz. Olmayacağız. Setlerde ölmek istemiyoruz. Televizyon dizilerinin işyerleri olan setlerde, iş kanunu, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği kurallarının uygulanması ve denetlenmesi için, Çalışma Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz” dedi.

Selin Erdem’in hayatını kaybetmesine, iş kanunu ve belirlenmiş işçi sağlığı ve işyeri güvenliği kurallarının uygulanmamasının neden olduğunu söyleyen Hale İşsever;

“Daha başka Tülaylar, Zehralar ve Selinler olmayacak. Çünkü işverenlerin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlü olduğunu biliyoruz. İlgili yasaların yürütülmesinden sorumlu kurumların, gerekli denetimleri yaparak, yasaların uygulanmasını sağlaması gereklidir. Biz sinema ve dizi film çalışanları olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu sendikamız aracılığı ile yapmaya hazırız” dedi.