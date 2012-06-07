'Arka Sıradakiler' dizisinin setindeki trafik kazasında ölen Selim Erdem için ailesi ve arkadaşları mahkeme önündeydi. Ailenin avukatı Hamdi Alkan için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Dizi çekimleri sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden asistan Selin Erdem’in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yapılacak. Erdem’in ailesi ve sanatçılar ise adliye önünde açıklama yaptılar ve olayı cinayet olarak nitelendirdiler. Erdem ailesinin avukatı ise sadece araç sürücüsünün değil tüm sorumluların yargılanmasını istedi. Kazaya neden olan minibüsün sürücüsü İdris Fırat’ın ’taksirle ölüme neden olmak’tan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Duruşma öncesinde Selin Erdem’in ailesi, arkadaşları ve sanatçılar adliye önünde basın açıklaması yaptı. "Senaryo değil gerçek cinayet" yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını Erdem ailesinin avukatı Haydar Sığınak okudu. Avukat Sığınak, bu olaylarda işçi hayatının hiçe sayıldığını savundu.

'Kaza değil cinayet'

Bu ölümlerin sıradan bir kaza ile gerçekleştiği ve bu ölümlere alışılması gerektiğini kabul etmediklerini ifade eden Sığınak, sadece araç sürücüsünün yargılanmasına tepki gösterdi. Sığınak, "İş yerinde işverenin sorumluluklarını yerine getirmediği için gerçekleşen ölümler, bizim vicdanımızda olduğu gibi hukukun gözünde de kaza değil bir cinayet olmalıdır" dedi.

Hamdi Alkan hakkında suç duyurusu

Yapımcı şirket ile birlikte dizinin yönetmeni Hamdi Alkan’ın da yargılanması gerektiğini öne süren Sığınak, aracın bağlı olduğu şirket ve Alkan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sığınak, kaza sonrasında soruşturmanın hızlı ve eksik bir şekilde tamamlandığını ileri sürdü. Selin Erdem’in babası Musa Erdem ile annesi Hacer Erdem ise olayda kusuru olan herkesten davacı olduklarını ve davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

'Selin'in hatırasına sahip çıkmak için burdayız'

Sanatçı Mehmet Ali Alabora da "Selin’in kaybı hepimizin kaybı. Biz dışardan çok kalabalık gibi görülebilirz ama aslında çok kalabalık değiliz. Nedereyse hepimiz birbirimizi tanırız. Bu bir iş kazası. Bu iş kazasının takipçisi olmak kendi sektörümüze ve Selin’in hatırasına sahip çıkmak demek. Onun için buradayız" dedi. Eylemde oyuncu Janset Paçal da yer aldı.

6 yıla kadar hapsi isteniyor

Olay Kağıthane’de 1 Mayıs 2012 günü meydana gelmişti. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Arka Sıradakiler’ adlı dizinin çekimlerine ara verildiği sırada dizinin sanat asistanı 27 yaşındaki Selin Erdem’e, kaldırımda bulunduğu sırada freni boşalan minibüs çarpmıştı. Kağıthane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selin Erdem, hayatını kaybederken, sette görevli Ömer Özcan ise kazada yaralanmıştı. Tutuklanan minibüsün sürücüsü İdris Fırat hakkında ise "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.