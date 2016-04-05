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Kültür-Sanat

Oscarlı yönetmen Almodovar'ın da ismi Panama Belgeleri arasında

Pedro Almodovar ve kardeşi yapımcı Agustin Almodovar’ın vergi kaçırdığı iddia ediliyor

05 Nisan 2016 01:29

Tüm dünyada Panama Belgeleri üzerine çalışan yüzün üzerinde medya kuruluşundan ikisi olan İspanyol El Confidencial ve La Sexta’ya göre, Pedro Almodóvar ve erkek kardeşi yapımcı Agustín Almodóvar’ın ismi, sızdırılan Panama Belgeleri’nde yer alıyor.

Belgelere göre, Almodóvar kardeşler 1991 yılında Britanya Virjin Adaları’nda Glen Valley isimli bir şirket kurdular. Şirket 1994 yılında kadar üç yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü, El Confidencial’ın haberine göre, Almodóvar’ın büyük gişe başarıları kazandığı yıllarda kurulan şirket aracılığıyla vergi kaçırdığı iddia ediliyor ancak şimdiye dek sızdırılan belgelerde bu meblağın ne kadar olduğu bilgisi yer almıyor.

Kültür Servisi’nin haberine göre, her iki kardeş de bir offshoye şirketle doğrudan ya da dolaylı bir ortaklıkları olduğunu reddediyor.

Haberler üzerine gazeteyi açıklama yapan Agustín Almodóvar şöyle diyor:
“Hem ben hem de abim konuyla ilgili yorum yapmıyoruz. Her halükarda, elinizdeki bilgi ile ilgili gelecek tüm muhtemel suçlamalardan önce, Pedro ve benim bütün vergi yükümlülüklerimizle ilgili güncel olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

 

72 devlet başkanı listede

Dün akşam sızan ve şimdiye kadarki en büyük gizli belge sızıntısı olarak kabul edilen Panama Belgeleri, ff-shore hizmetler firması Mossack Fonseca’ya ait 11 milyondan fazla belgeyi içeriyor. 2.6 terabayt hacmindeki belgeler, Panama merkezli uluslararası firmanın 40 yıllık faaliyetlerinin gün gün dökümü ve müşterilere kara para aklama, yaptırımların arkasından dolaşma, mal varlıklarını saklama ve vergi kaçırmada nasıl hizmet sunulduğunu gösteriyor. Belgelerde adı geçen 140 şirket, bir siyasetçi ya da kamu görevlisiyle doğrudan ya da aileleri-yakınları aracılığıyla bağlantılı. Müşteriler arasında eski ya da halen görevi başında 72 devlet başkanı ya da başbakan da var. Belgelerde Türkiye merkezli şirketlerin de adı geçiyor. 

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