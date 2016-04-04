Panama belgeleri hükümetleri sallıyor



Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) aracılığı ile çeşitli Avrupa gazetelerinde Panama'da kayıtlı Mossack Fonseca adlı bir hukuk firmasının 40 yıldır tuttuğu kayıt ve belgelerin ifşa edilmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Panama'da binlerce hayali şirket kurulduğunu gösteren belgeler, tanınmış politikacılar ve işadamlarını zor durumda bıraktı.

Belgeler nedeniyle başı en çok ağrıyan politikacıların başında İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson geliyor. Sızan belgelere göre Gunnlaugsson ve iki bakanının bu hayali şirketlerle birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Muhalefet bu nedenle Gunnlaugsonn'un istifasını istedi. Muhalefetin başvurusu üzerine yarın İzlanda Parlamentosu'nda Gunnlaugsonn hükümeti için güven oylaması yapılması bekleniyor.

Fransa Başbakanı François Hollande da hayali şirket skandalına adı karışan Fransızlarla ilgili yasal adımlar atılacağını açıkladı. Hollande, belgelerde yer alan bilgilerin araştırılacağı ve adli süreç başlatılacağına dair güvence verdiğini vurguladı.

Cameron'ın babasının adı geçiyor

İngiltere Başbakanı David Cameron ise belgelerde babasının adının geçmesi nedeniyle zor durumda. Ayrıca Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti üyeleri ve partinin mali destekçilerinin adı belgelerde yer alıyor. İngiliz hükümeti, belgelerin bir kopyasını incelemek amacıyla Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'ndan istedi, iddiaların araştırılacağını açıkladı.

Alman hükümetinden de Panama belgeleri ile ilgili bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ifşa edilen belgelerin ciddiye alındığını ve vergi kaçakçılığına ilişkin işaretlerin üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, basında yer alan haberlerin vergi cennetleri ile mücadelenin gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Kremlin: CIA'in işi

Panama belgelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin de adı geçiyor. Kremlin bu nedenle Panama belgelerini Putin'i zayıflatmak için ABD'nin bir komplosu olarak nitelendirdi. İfşa edilen belgelerin arkasında CIA'in olduğunu savunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, belgelerin inceleyen gazeteciler arasında "ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA ve diğer gizli servislerin eski çalışanlarının bulunduğunu" iddia etti.

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ise şimdilik Ukrayna Devlet Baştanı Petro Poroşenko ile ilgili soruşturma açılmayacağını, ülkedeki yasaların Poroşenko hakkında yasal işlem gerektirmediğini açıkladı. Poroşenko'nun Ukrayna'nın doğusundaki savaş sırasında 2014 yılında bir hayali şirket kurduğu iddia ediliyor. Belgelerde adı geçen eski Ukrayna devlet başkanları hakkında ise soruşturma açılması bekleniyor.