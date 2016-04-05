Messi'den "4 milyon dolar kaçırdığını" iddia eden Panama Belgeleri'ne yalanlama

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ailesi, yayınladığı açıklamayla 'Panama Belgeleri'nde yer aldığı konuşulan iddiaları yalanladı. Merkezi Panama'da bulunan Mossack Fonseca adlı offshore hukuk danışmanlık şirketi tarafından uluslararası basına sızdırılan "Panama Belgeleri", Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi de zan altında bırakmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Panama belgelerinde reklam gelirlerini tam belirtmediği suçlamasıyla İspanyol Maliyesi'nden 4.1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Messi'nin vergi kaçırmasıyla ilgili çıkan iddialardan bir gün sonra Panama'da bir şirket satın aldığı ve bu şirketin halen Messi'nin babasının adına kayıtlı olduğu belirtiliyordu.

Messi ailesi, konuyla ilgili bir açıklama yayımlarken, yıldız futbolcunun söz konusu iddialardaki yeni bir vergi kaçırma, hatta kara para aklamaya kadar uzanan suçlamaların tamamen düzmece ve iftira olduğunu vurguladı.

Açıklamada yapılan suçlamaların Messi ismini kullanarak gündem yaratma çabası amacıyla ortaya atıldığı savunulurken, bu tip suçlayıcı haberleri yapan kuruluşlar için yasal işlem başlatılacağı da kaydedildi.