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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orhan Pamuk: Darbe girişiminin başarısız olmasına sevindim, fakat aynı zamanda…

Pamuk, söyleşisini yayımlamayan Hürriyet'i "Türkiye'de bugün bunlar yaşanıyor" sözleriyle eleştirdi

07 Mart 2017 23:25

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasına sevindiğini söylerken “Fakat aynı zamanda da Erdoğan'ın temizlik yapmaya başlayacağını düşünüyordum. Bu temizliğin hepimize dokunabileceğini düşünmeye başladım. Tabii ki bu beni endişelendiriyordu” yorumunda bulundu.

Pamuk, "Anayasa değişikliğine hayır" dediği için kendisiyle yapılan söyleşiyi yayımlamayan Hürriyet'i "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. İşte Türkiye'de bugün bunlar yaşanıyor" sözleriyle eleştirdi.

“Sevindim fakat…”

Sputnik'ten Fuad Safarov'un haberine göre Pamuk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Saat 19.00-20.00 gibi evimin yanından, İstanbul adalarından bir kaç askeri gemi geçti. Sonra gece saat 04.00'e kadar çok sinirlenmeye başladım, gelişmeleri televizyondan izliyordum. Yaklaşık gece saat 02.00'te darbe girişiminin başarısız olduğu netleşti. Ve ben buna sevindim. Fakat aynı zamanda da Erdoğan'ın temizlik yapmaya başlayacağını düşünüyordum. Bu temizliğin hepimize dokunabileceğini düşünmeye başladım. Tabii ki bu beni endişelendiriyordu. İnsanların iki hafta boyunca sokağa çıkarak darbeye karşı çıkmasını gözlemliyordum. Bir çoğu video çekiyor ve internette yayınlıyordu. Aynı zamanda da sürekli bana yabancı basınından mesajlar geliyordu.' Pamuk, Pamuk lütfen bize yazınız' diye. Ama ben o sıralarda neler olduğunu anlayamıyordum."

“Erdoğan’ı eleştirdiğimi ifade ettim”

Pamuk, "Açıklamamda ben darbeye karşı olduğumu ve aynı zamanda da demokratik Türkiye'den yana olduğumu ve Erdoğan'ı eleştirdiğimi ifade ettim. Aradan 1 ay geçti. Yeni gerçeklere alışması için hükümete belirli bir zaman verilmesi lazımdı. Sonuç itibariyle hükümet yetkililerine uçaklardan ateş edilmişti ve onların da güvenlik önlemleri alması gerekiyordu. Fakat bunların ardından insanları tutuklamaya başladılar. Aralarında arkadaşlarım da vardı. Ben onları savundum. Örneğin dostum Ahmet Altan'ı savundum" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’e eleştiri: İlk kez böyle bir şey yaşıyorum

Pamuk, Türkiye'nin iç siyaseti konusunda Hürriyet’e verdiği mülakatın da yayınlanmadığından yakınarak, "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. İşte Türkiye'de bugün bunlar yaşanıyor. Bana Türk politikasıyla ilgili sorular verildi ben de dürüst şekilde yanıt verdim. Ve onlar yayınlayamadı" dedi.

 

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