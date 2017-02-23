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Orhan Pamuk: Gazeteler kapatılıyor, siyasi baskı çok yoğun, susmak istemiyorum

Pamuk'a St. Petersburg Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi

23 Şubat 2017 01:48

Nobel ödüllü edebiyatçı Orhan Pamuk’a St. Petersburg Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Pamuk, törende yaptığı konuşmada “Günümüzde gazeteler kapatılıyor, siyasi baskı çok yoğun. Susmak istemiyorum” dedi. Pamuk, Sorun da birilerinin İslamlaştırılması değil, birilerinin olmaması. Sorun özgür olamamak” ifadelerini kullandı. 

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Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya’nın önde gelen eğitim kurumlarından St. Peterburg Devlet Üniversitesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk’a, fahri doktora unvanı verdi. Fahri doktora diplomasını pazartesi günü üniversitede düzenlenen törenle alan Pamuk’a, bir de St. Petersburg’un ünlü Neva Nehri manzaralı bir tablo hediye edildi.

“Susmak istemiyorum”

Pamuk, törende yaptığı konuşmada “Fahri doktora hiçbir görev getirmiyor. Ancak davet edilirsem, burada seve seve ders veririm” dedi.

Siyaset konuşmamanın mümkün olmadığını kaydeden Pamuk, “Günümüzde gazeteler kapatılıyor, siyasi baskı çok yoğun. Susmak istemiyorum. Sorun da birilerinin İslamlaştırılması değil, birilerinin olmaması. Sorun özgür olamamak” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasında dostluğun inşa edilmesi çok güzel”

Moskova ile Ankara arasındaki gerginliğin giderilmesine de değinen Pamuk, “Türkiye ve Rusya tarihte çok fazla savaştı. İki ülke arasında anlaşmazlıkların çözülüp dostluğun, anlayış ve iyi komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesi çok güzel” ifadelerini kullandı.

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