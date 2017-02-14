Hürriyet, Orhan Pamuk'un "Anayasa değişikliğine hayır" dediği söyleşiyi sansürledi!

Hürriyet gazetesi, Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'la yaptığı söyleşiyi yayımlamadı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Orhan Pamuk, pazar günü yayımlanması planlanan, ancak sansüre uğrayan söyleşide, anayasa değişikliğine karşı düşüncelerini anlatarak, referandum için "hayır" görüşünü dile getirdi.Gazete içinde yapılan değerlendirmede Orhan Pamuk'un Hürriyet'e verdiği söyleşinin yayımlanmamasına karar verildi.

Kararın ardından Hürriyet'te her hafta 'Yüz Yüze' başlığıyla yayımlanan Cansu Çamlıbel'in söyleşi sayfası yayına girmedi.

Orhan Pamuk: Haber ne yazık ki doğru...

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, söz konusu haber için kısa bir açıklama yaptı. Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel’in "kendisiyle güzel ve uzun bir röportaj yaptığını" söyledi. Pamuk, Sansür ve Otosansüre Karşı Susma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Çamlıbel’in referandum hakkında fikrini sorduğunu" belirterek, “Ben de hayır oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım. Haber ne yazık ki doğru. Sonunda röportaj yayımlanmadı” ifadesini kullandı.